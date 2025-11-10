Iria Veiga, usuaria de salud mental: "Me dieron el alta hace un mes y la próxima visita con mi psiquiatra no es hasta marzo"

Iria Veiga tiene veinte años y está en seguimiento psiquiátrico desde los once. Pocas personas conocen mejor que ella la falta de psiquiatras y psicólogos en Santa Coloma de Gramenet. Estuvo ingresada el mes pasado y ahora no tiene visita de seguimiento hasta marzo. Su caso es uno de los que han motivado un hecho insólito: una manifestación recorriendo las calles de Santa Coloma de Gramenet gritando lemas como "más recursos y menos discursos". El ayuntamiento responde que la responsable es la Generalitat pero que no hay presupuestos.

La empresa te dice que fuerces, con lo cual te responsabiliza a ti de dar visitas de 5 minutos con el riesgo de hacer un mal tratamiento José Manuel López — Psiquiatra del CSMA de Santa Coloma de Gramenet

"No tienen tiempo y lo que hacen es medicarte, están durmiendo los problemas, tapándolos bajo una manta", se queja esta joven que conoce a amigas con problemas graves -abusos sexuales- que reciben visita solo dos veces al año. "Te dejan solo; o tienes dinero y te pagas una terapia privada, o como mucho te dan cinco minutos de visita".

"La empresa te dice que fuerces"

También el psiquiatra José Manuel López, del centro de Salud mental (CSMA) de Santa Coloma, dan cuenta del problema. López lleva 20 años en el servicio, y ha visto como desde la pandemia las necesidades crecen y los recursos no han hecho otra cosa que bajar. El CSMA tiene 5 profesionales como él, pero solo 3 a jornada completa. "Se han alargado un montón las visitas -se lamenta- y ya hemos puesto denuncias a la Inspección de Trabajo por sobrecarga, la empresa te dice que fuerces, con lo cual te responsabiliza a ti de dar visitas de cinco minutos con el riesgo de hacer un mal tratamiento" a los pacientes por falta de tiempo. Este profesional detalla que las visitas se dan cada seis meses. Y los preferentes, cada cuatro.

Dos mujeres se abrazan en la manifestación por una mejor salud mental en Santa Coloma de Gramenet. / Sandra Román / EPC

Mari Carmen, enfermera del centro, explica que su compañera está de baja y no la cubren. "La ratio de profesionales es fatal, aquí", se queja.

Tengo una compañera de baja y no nos la cubren; la ratio de profesionales es fatal Mari Carmen — Enfermera en el CSMA de Santa Coloma de Gramenet

"Te mueres, vamos"

Entre los manifestantes, Javi Jareño, miembro de la asociación AMMAME y activista en primera persona, confirma que el centro "lleva años con graves carencias". A su lado, personas mayores de colectivos de pensionistas en solidaridad. Una de ellas, Felisa, de 67 años, explica: "tengo depresión mayor recurrente y hace ya seis meses o siete que no me ve la psiquiatra, porque no hay más; te pones mala, vas a Can Ruti y te dicen que es mejor que te vea el psiquiatra, pero este no te ve hasta dentro de cinco meses... te mueres, vamos; y la psicóloga te ve cada tres meses. Eso y nada es lo mismo".

El ayuntamiento traslada la presión al Govern

Blanca Padrós, responsable de familias y derechos sociales del ayuntamiento, responde a SanaMente: "Es competencia de la Generalitat, que nos dice que es un tema complejo, y se está revisando". Padrós alega que el menor nivel socioeconómico de parte de la población de Santa Coloma genera más necesidades psicológicas. "La Generalitat -insiste- está revisando en contrato a nivel jurídico con el ICS para aumentar recursos". La concejal alega que la falta de presupuestos catalanes hace que no haya dinero, salvo inyecciones de crédito puntuales.

Te pones mala, vas a Can Ruti y te dicen que es mejor que te vea el psiquiatra, pero este no te ve hasta dentro de 5 meses... te mueres, vamos Felisa — Usuaria del CSMA de Santa Coloma de Gramenet

A la manifestación han acudido profesionales de enfermería en solidaridad con las personas atendidas y los trabajadores del CSMA, y numerosas personas mayores. "En la tercera edad, estamos abandonados en temas como la dependencia, que está colapsada, y un municipio como Santa Coloma parece que es una degeneración de los recursos humanos y apoyo económico", se lamenta Juan.