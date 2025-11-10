Una segunda oportunidad para Larrick: El paciente covid de Mallorca que vuelve para salvar vidas

La sala Domum del Hospital Universitario Son Espases, testigo habitual de la crudeza de la salud, se ha transformado este lunes en un escenario de emoción y gratitud. El protagonista de estas letras no es un médico, ni una persona de renombre, se trata de un paciente, Larrick Ebanks, cuya historia de supervivencia a la Covid-19, tras ingresar en diciembre de 2021 y recibir el alta de la UCI en abril de 2022, se convierte ahora en un acto de altruismo que salvará vidas.

En una rueda de prensa cargada de sonrisas, besos y abrazos, Larrick, ciudadano británico que reside en Baleares, ha hecho pública su promesa: la donación de un nuevo equipo ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) al centro hospitalario que le rescató de las garras de una neumonía bilateral grave.

Lucha en la UCI

La doctora Cristina Granados, directora gerente, al iniciar la comparecencia, ha agradecido públicamente el gesto del donante y ha trazado el mapa de la odisea de Larrick: un diagnóstico grave y 82 días conectado a la máquina ECMO, el paciente que más tiempo ha permanecido con este soporte vital en el hospital. "Consiguió recuperarse y estar estupendamente, como podéis comprobar" ha afirmado con orgullo.

Pero la historia no termina con el alta. Larrick, movido por la profunda huella que dejó en él el esfuerzo del personal sanitario, se propuso un reto: recaudar fondos para comprar una máquina como la que le mantuvo con vida. El nuevo equipo es un CARDIOHELP-i de la marca Maquet (GETINGE) y su adquisición ha sido posible gracias a la campaña impulsada por Ebanks y la Fundación JoyRon.

La gestión administrativa de la donación- según ha explicado la propia Granados- fue facilitada por el IdISBa (Fundación Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears), consiguiendo un aparato que no solo conlleva mejoras asistenciales, sino también a nivel de innovación e investigación en proyectos para la mejora de la atención sanitaria.

Visiblemente emocionado, Larrick Ebanks ha tomado la palabra con un rotundo: "Dios es grande." Su voz, teñida de gratitud, ha resonado en la sala, repleta de amigos, familiares y profesionales: "Me siento afortunado, hay gente estupenda como la que hay en Son Espases. Su profesionalidad y su amor vivirán siempre conmigo."

El paciente ha compartido con los allí presentes el momento exacto en el que la semilla de la donación germinó en él. "Cuando me desperté del coma y vi toda la gente que me rodeaba y el esfuerzo que habían hecho por salvarme la vida me di cuenta de que tenía que hacer algo para ayudar yo también", ha relatado. Con una anécdota cargada de humor, ha recordado que la máquina que le salvó la vida se estropeó dos veces: "Mis amigos dijeron, 'vale más que les compres una, porque la has roto dos veces", ha señalado entre risas.

Nueva máquina ECMO. / CAIB

El coste total del equipo ha ascendido a 78.650 euros, de los cuales 48.450 euros han sido aportados por la Fundación JoyRon, que canalizó la donación y solicitó un equipo compatible con población infantil. El resto del dinero- según ha matizado Granados- fue cubierto por el hospital.

"Estamos en esta vida para ayudarnos los unos a los otros", ha sentenciado el paciente, anunciando la entrega del equipo como su forma personal de agradecimiento. Su hermana, Donna Suárez, presente y partícipe en la inspiración para contar la historia, ha añadido un emotivo "Gracias por cuidar a todos los extranjeros que vivimos aquí. Nuestra forma de devolver el favor es esta", ha dicho agradecida.

Una inyección de optimismo

Los intensivistas, la doctora María Teresa Millán y el doctor José Raúl Arévalo, responsables de los equipos ECMO, han explicado que esta tecnología avanzada se utiliza en situaciones críticas cuando el corazón y/o los pulmones del paciente no pueden funcionar. El ECMO extrae, oxigena artificialmente y devuelve la sangre al cuerpo, permitiendo a estos órganos vitales "descansar y recuperarse". Antes de estos detalles, Millán ha reconocido que aún se emociona al escuchar a Larrick. "El ECMO salva vidas", ha concluido tajante.

Arévalo, por su parte, ha calificado la donación como una "inyección de energía, de optimismo, de ganas de seguir adelante y dar más del 100%". Ha destacado que este aparato es crucial para llevar la terapia a toda la comunidad balear, ya que facilita los traslados de alta complejidad por vía terrestre y aérea, y con la ventaja de poder ser utilizado en pacientes pediátricos.

El nuevo ECMO lleva en funcionamiento un mes y lleva una placa con la inscripción 'The Larrick ECMO', un emotivo homenaje al paciente que quiso transformar su experiencia en una oportunidad para otros. Ronald M. Hawes, presidente y fundador de la Fundación JoyRon, ha querido resaltar la importancia de la colaboración entre pacientes, entidades sociales y profesionales sanitarios.

Solo pienso en que soy un afortunado, porque mi vida pueda continuar. Es casi como un reto, pero me siento bien, la vida me sonríe, la vida es buena

Vivir con gratitud

A pesar de que la Covid-19 le ha dejado secuelas (el pulmón derecho "paralizado" y problemas en el izquierdo), Larrick no se victimiza. Ante las preguntas de los periodistas, ha respondido con la misma vitalidad que le ha impulsado a su gesta solidaria: "Solo pienso en que soy un afortunado, porque mi vida pueda continuar". "Es casi como un reto, pero me siento bien, la vida me sonríe, la vida es buena", ha conlcuido.

El emotivo abrazo entre Larrick y la doctora Millán ha sellado el círculo de una historia donde la medicina, el esfuerzo humano y la infinita gratitud de un paciente han conseguido que Baleares esté ahora mejor equipada para la próxima vida que necesite ser salvada. Larrick, el hombre que rompió récords y máquinas, ha regresado a casa para asegurar que la ayuda siga disponible para todos.