Bioparc Valencia confirma que el bebé rinoceronte blanco es macho y sigue un desarrollo "óptimo"

El personal técnico de Bioparc Valencia ha confirmado que el bebé rinoceronte blanco nacido hace una semana es macho y que sigue un desarrollo "óptimo" bajo el cuidado materno, según ha informado el parque de animales en un comunicado. Asimismo, ha afirmado que la alimentación y comportamiento son "excelentes", por lo que ya han dado acceso al amplio patio exterior para favorecer su crecimiento y bienestar.

El grupo con el que Bioparc participa en el programa internacional de conservación de esta amenazada especie muestra un "positivo interés" hacia el bebé, lo que facilitará su integración. En esta semana, el equipo especializado ha mantenido el protocolo de seguimiento no invasivo con el que se comprueba la evolución de la situación y se aportan todos los cuidados para garantizar el bienestar de la madre y la cría.

Kwanza, la madre, se ha recuperado rápidamente del parto y muestra "entrega en la protección y crianza del pequeño", según el parque, que subraya la aparente buena salud del bebé rinoceronte, "pues ofrece todo el repertorio de movimientos y carreras" correspondientes a su edad.

Con todo, desde el equipo técnico se recalca que "sigue siendo necesario mantener la cautela y vigilancia", por lo que todavía permanecen en las instalaciones interiores, que cuentan con un amplio patio para que puedan disfrutar del sol.

Este nacimiento se produce dentro del Programa Europeo de Conservación (EEP) del que forma parte Bioparc Valencia con el objetivo de garantizar la supervivencia de esta amenazada especie. Tras 18 años de trabajo, la constancia y la consolidación de un grupo de cría controlada científicamente formado por el macho Martin y las hembras Nombula, Ami y Kwanza ha dado sus frutos y ahora esta cría "representa la esperanza para el rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum)", ha afirmado el recinto.

El comportamiento del padre y las otras hembras es "muy positivo", pues se acercan "con la curiosidad e interés propio de esta nueva situación, lo que hace considerar una natural integración". Esta especie está incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La intervención humana es el mayor peligro al que se enfrentan estos animales, en el caso de los rinocerontes la caza furtiva para cortarles su cuerno. Pero al mismo tiempo, solo en nuestra mano está la solución.