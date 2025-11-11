Ricard Camarena se mantiene como 6º mejor restaurante vegetal del mundo

Ricard Camarena Restaurant se mantiene como referente gastronómico internacional, al repetir en la sexta posición entre los mejores restaurantes vegetales del mundo, según We’re Smart Green Guide, en una gala que ha tenido lugar en Londres.

El restaurante del cocinero valenciano se mantiene por segundo año consecutivo en una privilegiada sexta posición como mejor restaurante vegetal del mundo. Este reconocimiento internacional apuntala la propuesta verde de Ricard Camarena, al mismo tiempo que reconoce su labor creativa y sostenible con los vegetales en la alta cocina.

Ricard Camarena ha reconocido que para su equipo y para él es “un placer” formar parte de este selecto grupo de cocineros, de este “movimiento maravilloso que Frank impulsó hace ya algunos años y del que siempre nos sentimos partícipes”, ha añadido.

El cocinero valenciano le ha dado las gracias al creador de esta guía, Frank Fol, “por hacerlo posible, por creer en la gastronomía desde un punto de vista tan sostenible y tan respetuoso”. Ricard ha destacado que la guía este “muy enfocada en los cocineros, en los productores y en el mundo vegetal”. Además aprovechó en un vídeo para dar la “enhorabuena a todos los que ha recibido reconocimientos, porque sois referentes para nosotros.”

Mundo vegetal

Durante el último año, Ricard ha profundizado todavía más en el mundo vegetal y mantiene un menú totalmente vegetariano en su carta, que incluso puede llegar a convertir en vegano. Además, ha continuado desarrollando la marca LETERN Sin Desperdicio, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario prácticamente a cero, maximizando el aprovechamiento de productos en todas sus etapas.

Ricard Camarena Restaurant ha demostrado una evolución constante desde que entró en el Top 10 en 2021, con lo que ya lleva cinco años entre los mejores restaurantes vegetales del mundo.

La We’re Smart Green Guide es la guía más prestigiosa dedicada a la cocina vegetal a nivel mundial. Reconoce a los restaurantes que destacan por su innovación, sostenibilidad y el uso creativo de vegetales en sus propuestas gastronómicas.

INTOCABLES 2025:

Xavier Pellicer.

René Mathieu.

Emile van der Staak

CLASIFICACIÓN 2025:

1.- El Invernadero (España)

2.- Central (Perú)

4.- Lamdre China)

3.- Flore (Países Bajos)

5.- Vrijmoed (Bégica)

6.- Ricard Camarena (España)

7.- Villa Aida (Japón)

8.- Piazza Duomo (Italia)

9.- L’Oustau de Baumaniere (Francia)

10.- Humus x Hortense (Bélgica)

11.- La Salita (España)

29.- Fierro (España)

81.- Les Cols (España)

90.- La Aquarela (España)