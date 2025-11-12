El mapa de la crisis de los cribados de Andalucía: así se reparten los casos por provincias

¿La crisis de los cribados ha afectado de la misma forma en Sevilla que en Almería? El escándalo que se destapó a principios de octubre por los retrasos en los programas de detección de cáncer de mama se ha extendido por toda Andalucía poniendo sobre la mesa las carencias del sistema sanitario público.

La Consejería de Sanidad ha actualizado los datos sobre las mujeres afectadas y la Asociación Amama ha hecho lo propio con los casos de las afectadas que están dispuestas a denunciar a la Junta de Andalucía. Cabe recordar que, hasta ahora la falta de datos oficiales ha sido una de los principales obstáculos en esta emergencia de salud pública.

Sanidad calcula que, de las 2.317 mujeres afectadas en la comunidad andaluza desde que se destapó la crisis, 217 todavía están pendientes de someterse a una segunda prueba diagnóstica. La Junta se ha comprometido a hacer todas las mamografías antes del 15 de noviembre y las ecografías antes de 30.

Es importante destacar que los 2.317 casos que registra la Junta hacen referencia a aquellas mujeres que en octubre, cuando salieron a la luz los fallos en el protocolo, el resultado de su mamografía era BI-RARDS 3, es decir, un caso dudoso o, como dice ahora Sanidad, "posiblemente benigno". Pese a tener dicho resultado, todavía no habían sido informadas y desconocían si debían someterse a una segunda prueba.

La Junta se ha comprometido a hacer todas las mamografías antes del 15 de noviembre y las ecografías antes de 30

Este dato, por lo tanto, no representa el total de mujeres afectadas por los fallos en el cribado, sino que hace referencia a aquellos que estaban teniendo lugar en el momento en que se descubrió el escándalo.

El 90% del foco se concentra en Sevilla

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado del desglose de los casos por provincias en la segunda reunión de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama.

Al poco tiempo de que saltara este escándalo, la Junta siempre ha defendido que "casi el 90% de los casos están localizados en el Hospital Virgen del Rocío" y un 4% en hospitales de otras provincias.

En concreto, en Sevilla se localizaron 2.051 casos; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.

Según Sanidad, el grueso de la problemática se ha concentrado en el Virgen del Rocío. A pesar de que la Junta lo ratifica, tanto sindicatos como Amama lo han puesto en duda en diversas ocasiones.

La crisis se ha cobrado seis ceses o dimisiones en poco más de un mes. La situación en el Virgen del Rocío ha provocado el del jefe de Servicio de Radiodiagnóstico, Javier Castell, y del delegado territorial de Salud, Manuel Molina, que fue gerente del hospital desde 2019 hasta enero de 2025.

Casos por provincias: 2.051en Sevilla; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén, y ninguno en Córdoba

Estos datos también explicarían que el consejero de Sanidad siempre haya acotado la crisis en Sevilla insistiendo en que "en el resto de provincias es mínima". Como consecuencia, asegura que la repercusión social de esta crisis sanitaria ha sido mucho más intensa en la capital andaluza y que, cuando llegan a Huelva, Málaga o Córdoba el nivel de ruido e indignación es mucho menor.

¿Por qué no se contabilizan casos en Córdoba? Uno de los principales motivos que se achacan a la inexistencia de casos en dicha provincia es el proyecto piloto basado en Inteligencia Artificial que se viene aplicando en los protocolos de detección precoz de tumores en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que este era el sistema que se baraja como modelo para aplicarse en hospitales de las ocho provincias con un presupuesto de cuatro millones de euros.

Amama rechaza los datos de la Junta

La Asociación Amama rechaza, una vez más, los datos que ha compartido la Junta sobre las afectadas por la crisis sanitaria. En primer lugar, niega rotundamente que haya 2.317 afectadas en Andalucía. Tal como ha asegurado ante los medios, los datos "no cuadran".

"Nosotras tenemos contabilizados unos 4.000 casos de mujeres afectadas, el doble de lo que dice Sanidad", ha afirmado la presidenta de Amama.

También ha dado cifras sobre los casos que su abogado, Manuel Jiménez, está estudiando para contemplar una demanda individual contra la Junta. Por el momento, se están estudiando unos 225 casos y ya se han presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales por el "anómalo funcionamiento de la administración sanitaria" con la gestión de los cribados de cáncer de mama.

En cuanto a la cifra por provincias, este es el desglose de mujeres que se vieron afectadas por el cribado, tienen cáncer y quieren judicializar su proceso: en Almería seis, en Córdoba 16, en Granada 11, en Cádiz 14, en Málaga 22, en Jaén 13, en Huelva 14 y en Sevilla unos 189.

Según Amama, solo el 66,32 % de los casos están en Sevilla (mientras la Junta defiende que es el 90%). En provincias como Córdoba, donde la Junta no ha registrado ningún caso, ellas contabilizan 16 afectadas dispuestas a denunciar.

Las manifestaciones por provincias

Los datos de la última manifestación a favor de la sanidad pública andaluza que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en las ocho provincias es también un reflejo de cómo se está viviendo la crisis sanitaria.

La concentración que organizaron Mareas Blancas y los sindicatos UGT y CCOO concentró en las calles a un total de 56.700 andaluces. Según datos de la Policía Nacional en Sevilla acudieron unas 12.000 personas. La manifestación más multitudinaria tuvo lugar en Málaga, donde según el Gobierno asistieron unos 20.000 manifestantes.

En Córdoba, alrededor de 4.000 personas, según datos policiales, y en Granada se registraron unas 12.500 personas (11.000 en la capital y 1.500 en Motril). En Huelva se contabilizaron 1.200 manifestantes según la Policía Nacional y en Jaén se llegaron a las 3.000 personas. Finalmente, en Almería se reunieron unas 1.000 personas y en Cádiz la cifra ascendió hasta los 3.000 andaluces.