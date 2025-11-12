Los municipios españoles con menor renta también son los más afectados por el cambio climático

La crisis climática ya afecta a todos los rincones del territorio español pero, según advierte un informe de Oxfam Intermón, no afecta a todas partes por igual. Un análisis elaborado por la entidad afirma que los municipios con menor renta per cápita del país también son aquellos que más están sufriendo un mayor aumento de la temperatura y, por lo tanto, se están exponiendo a un mayor riesgo de inundaciones, lluvias torrenciales y hasta de incendios de nueva generación. Los datos indican que el 70% de la población española habita en localidades donde ya se registra un aumento extremo de la temperatura por encima del umbral del 1,5 grados de media y que, de todos estas, al menos la mitad de los municipios víctimas del fenómeno registran una renta por debajo de la media nacional. "El cambio climático está exacerbando las desigualdades sociales en España", advierte el informe, publicado durante el arranque de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

Los datos confirman que en España, igual que en otras partes del mundo, quienes menos tienen están más expuestos y menos protegidos frente al cambio climático. El ejemplo más claro se observa en verano cuando, mientras el país registra temperaturas cada vez más altas y olas de calor extremas, en muchos puntos del país se estima que la mayoría de viviendas no disponen de equipos eficaces de climatización o están mal aisladas. Y en muchos casos, hay familias que ni siquiera pueden permitirse el coste energético de poner en marcha un ventilador. Los datos indican que durante los meses de verano más del 33% de la población española no puede mantener una temperatura adecuada por falta de recursos o por la ineficiencia de sus viviendas. Y esto, según afirman los expertos, convierte al calor en uno de los mayores problema de salud pública y justicia social en España.

Entre el más de millón de viviendas en España se encuentran en zonas de riesgo de inundación, muchas son hogares con rentas netas inferiores a 30.000 euros anuales

Otro ejemplo de cómo el cambio climático está afectando a quienes menos tienen es el caso de las lluvias extremas y las inundaciones. El análisis, de hecho, afirma que en estos momentos hay más de un millón de viviendas en España se encuentran en zonas de riesgo de inundación. Y muchas de ellas son hogares con rentas netas inferiores a 30.000 euros anuales. Los expertos afirman que este fenómeno no solo aumenta el riesgo de estas familias ante inundaciones extremas sino que, además, también las deja atrás ante catástrofes como la dana de Valencia. "Las personas mayores, los hogares con bajos ingresos y las personas migrantes en situación irregular han sido excluidas de las ayudas gubernamentales y por lo tanto han resultado doblemente impactadas por las inundaciones de la Comunitat Valenciana", comenta el informe.

Redistribuir las políticas ambientales

Las desigualdades sociales no solo condicionan cómo el cambio climático afecta a distintas partes de la población española sino que, según denuncia el informe de Oxfam, también están en la raíz del problema. Se estima que el 0,1% de los más ricos en España emiten hasta 55 veces más carbono que alguien del 50% con menores ingresos. O dicho de otra forma, el 1% con mayores ingresos está consumiendo hasta 45 veces más del presupuesto de carbono que le correspondería para mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 grados. El análisis también señala que las compañías del IBEX35 representan alrededor del 30% de las emisiones directas en España y que solo cinco grandes empresas generan una cuarta parte de las emisiones directas del país.

"Adaptarse al cambio climático no puede depender del nivel de ingresos de un municipio o de un hogar sino de una voluntad política real y del trabajo de todos los agentes sociales" Lourdes Benavides — Oxfam Intermón

"La transición ecológica solo será justa si quienes más emiten asumen su responsabilidad. Son necesarias acciones climáticas que combinen justicia social y ambición climática", afirma Lourdes Benavides, responsable de justicia climática de Oxfam Intermón, en el que se reclama "redistribuir el esfuerzo en la reducción de emisiones según la huella de carbono y la capacidad económica de cada grupo social y territorio" y "avanzar en una reforma fiscal que grave a los superricos y los que más contaminan". "Adaptarse al cambio climático no puede depender del nivel de ingresos de un municipio o de un hogar sino de una voluntad política real y del trabajo de todos los agentes sociales", defiende la experta.