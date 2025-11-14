Cañizares le da el 'sí quiero' a su ya esposa Noemí

Ya son marido y mujer. El ex jugador del Valencia CF Santiago Cañizares y su pareja Noemí ya son marido y mujer. Tal como avanzó este periódico, la pareja se ha dado el 'sí quiero' esta mañana en València tras conocerse en mayo a través de redes sociales.

Este es ya el tercer matrimonio para Cañizares, de 55 años, que ya estuvo casado anteriormente con Marina Conchello entre 1992 y 2007 y con Mayte García, con quien estuvo más de 10 años hasta que se separaron en 2021.

El momento más duro

De estos dos matrimonios, Cañizares ha tenido siete hijos. El momento más difícil para el exfutbolista fue la muerte de su hijo Santi en 2018 con tan solo cinco años.

Así, parece que el deportista ha vuelto a recuperar la ilusión con Noemí. "Es una mujer extraordinaria", ha dicho sobre su futura esposa. “Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya”, dijo en septiembre en un programa radiofónico.

La foto que ha subido el hijo del jugador, Lucas Cañizares / Lucas Cañizares RSS

Amor por redes

La pareja se conoció por redes sociales, “como se conoce ahora todo el mundo", dijo el exportero del club valencianista.