Catorce menores desaparecidos en seis meses: así operaba la mafia que traficaba con migrantes en Canarias

Catorce menores migrantes —al menos— desaparecieron de sus centros de acogida en Canarias ente noviembre de 2024 y mayo. Solo seis meses en los que el rastro de un adolescente tras otro se esfuma después de llegar a Lanzarote o Gran Canaria en patera. Las denuncias por la falta de noticias pusieron sobre aviso a la Policía Nacional que ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a traficar con los jóvenes entre el Archipiélago y Francia. Once personas —hasta ahora— han sido detenidas y cuatro de ellas están ya tras las rejas.

La 'operación Timanfaya', como se ha denominado y que se enmarca en el caso Tritón, comenzó hace un año. Fue en noviembre cuando los agentes recibieron la primera comunicación por la desaparición de uno de los menores. Este caso no fue el único. A la primera víctima, en Arrecife, siguieron doce más. Ninguno de ellos, en un intervalo de medio año, regresó al centro de acogida en el que habitaban en la capital de Lanzarote. Tampoco lo hizo otro adolescente, destinado en este caso en un recurso en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. Ante la gravedad de los hechos, y la falta de noticias sobre los catorce adolescentes, la Policía Nacional puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los menores.

Y la respuesta —y primera fase de 'Timanfaya'— llegó en mayo. Los agentes estaban en alerta: cualquier falta de noticias de menores en alguno de esos dos centros de las islas activaría un operativo de emergencia. Así ocurrió. La fuga de tres adolescentes del alojamiento de Arrecife donde vivían desencadenó la búsqueda y llevó a los investigadores al aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

En las instalaciones aeroportuarias interceptaron a los tres menores acompañados por un ciudadano mauritano —mayor de edad— que intentaba embarcar con ellos en un avión rumbo a Madrid.

Los agentes paralizaron el embarque y comprobaron que los tres jóvenes eran los que estaban bajo la tutela del centro de acogida y que el traslado se efectuaba sin autorización ni documentación válida. Los papeles que enseñaron habían sido falsificados.

El adulto quedó de inmediato detenido, junto a una de las jóvenes que resultó ser mayor de edad. Los acusan de presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y sustracción de menores. Fueron los primeros arrestos de la 'operación Timanfaya', y los que llevarían a los demás escalafones de la organización criminal.

Marruecos y Costa de Marfil

Al tirar del hilo, la Policía Nacional destapó la existencia de una red perfectamente organizada, con funciones definidas, para traficar con los migrantes desde los centros tutelados hasta Francia. Esta mafia tenía su logística en Marruecos para trasladar a los adolescentes en patera y que cruzasen las fronteras; contactos en Costa de Marfil, desde donde enviaban la documentación falsificada, e infraestructura en España para acoger temporalmente a las víctimas y gestionar su paso a Francia, destino final —creen los investigadores— previsto por los traficantes.

Los agentes practicaron dos registros domiciliarios en Lanzarote, en los que intervinieron documentos, efectos personales, dispositivos electrónicos y dinero. En total, hay once miembros de la red detenidos: nueve cayeron en la isla conejera, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Madrid. De ellos, cuatro están en prisión provisional como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar y proteger a los menores desaparecidos y dar con más integrantes de la mafia.