El aviso naranja por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Córdoba se agudiza y ya deja cerca de 70 litros en la capital, más de la mitad en una hora

La borrasca Claudia sigue su paso por la provincia de Córdoba y lo hace con fuerza, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a aviso naranja para hoy sábado, 15 de noviembre, en Capiña, Sierra y Pedroches, además de amarillo en Subbética. La capital está sufriendo especialmente los efectos durante esta tarde y, según la última actualización, se han registrado 68,3 litros. De ellos, más de 35, concretamente 35,7, se han reportado en la franja horaria de entre las 18 y las 19 horas. En la provincia, Cardeña y Fuente Palmera también ha llovido con intensidad, registrándose 47,0 litros en la primera y de 46,2 en la segunda.

El nivel de alerta viene acompañado por la intensidad de la lluvía que estos momentos está cayendo sobre la capital y que está disparando las incidencias. Entre las más destacadas, en estos momentos, el anegamiento de la avenida de Gran Vía Parque, donde el agua está inundando locales comerciales y bajos.

Varias personas caminan con paraguas por el casco histórico de Córdoba. / Manuel Murillo

En Cardeña se han contabilizado 47 litros por metro cuadrado, 7,4 de ellos entre las 2 y las 3 horas de la madrugada. Sin embargo es Fuente Palmera donde la lluvia están siendo más intensa, con 46,2 litros por metro cuadrado registrados, 13,4 de ellos entre las 3 y las 4 horas de la madrugada.

En el resto de la provincia, las precipitaciones han sido de carácter más débil, con 26,2 litros en Villanueva de Córdoba, 13,4 en Montoro y 13,2 en Valsequillo.

Aviso naranja

La alerta por intensas precipitaciones ha comenzado a las 14.00 horas y se prolonga hasta el final del día, con entre un 40% y un 70% de probabilidad de fuertes lluvias y tormentas, tanto en la Campiña como en la Subbética. En Sierra y Pedroches, además, se le sumarán rachas de viento que pueden alcanzar, en sus picos más elevados, los 70 kilómetros por hora. Además, la Aemet ha elevado a naranja el aviso en Campiña, Sierra y Pedroches por fuertes lluvias, mientras que mantiene en amarillo por tormentas en toda la provincia y por rachas de viento en Subbética, Sierra y Pedroches.

El tiempo en Córdoba este domingo

El domingo 16 de noviembre habrá cielos con intervalos nubosos acompañados de chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos del suroeste, ocasionalmente moderados por la tarde.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Los termómetros se situarán en Córdoba 11º y 19º; en Lucena, entre 10º y 17º; en Pozoblanco, entre 7º y 16º, y en Priego, entre 8º y 15º.

Este es el pronóstico del tiempo en otras localidades de la provincia: