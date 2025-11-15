Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 15 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 15 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 23, 31, 32, 39, 41 y 48. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1857225, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
- Un camión pierde la carga de naranjas y provoca un gran atasco en la A-7 a la altura de la Llosa de Ranes
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- La Guardia Civil detiene a dos hermanastros de 21 y 15 años por la agresión en Vinalesa al policía que sigue en coma
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- Corona se marcha del Valencia CF
- Anuel AA suspende su concierto de hoy en el Roig Arena
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat