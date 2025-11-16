El 'otro' Valencia CF

La boda de Santiago Cañizares con Noemí sigue dando que hablar porque cuando pasado, presente y futuro se juntan.. En un día tan importante como fue la celebración de su matrimonio, el ahora comentarista de radio y televisión estuvo arropado por un sinfín de amigos entre los que se encontraban el que fuera presidente, gerente y director general del Valencia CF así como presidente y directivo del club Pamesa, Manolo Llorente así como el ahora presidente del Benidorm CF y en aquella época director del comunicación del Valencia CF Jordi Bruixola.