El Papa aparta al obispo de Cádiz tras la denuncia de pederastia: el obispo auxiliar de Sevilla se hará cargo de la diócesis

Primera gran decisión del Papa León XIV sobre la investigación de un caso de pederastia en el seno de la Iglesia Católica: Robert Prevost ha designado a monseñor Ramón Darío Valdivia Giménez, hasta ahora obispo auxiliar de Sevilla, como administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. De esta forma, aparte de su cargo al hasta ahora obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, bajo investigación en la Santa Sede por presuntos abusos sexuales ocurridos en su etapa como sacerdote eb Getafe. Zornoza, de 76 años, ya presentó su renuncia el pasado año porque debía jubilarse.

El Vaticano acepta así la renuncia de Zornoza, apenas 15 días después de conocerse la denuncia e investigación abierta por presuntos abusos sexuales a un menor cuando este era sacerdote en la Diócesis de Getafe en los años 90.

El pasado lunes, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ya dejó entrever que la decisión que, finalmente se ha tomado, llegaría pronto. Según Argüello, la información ha sido proporcionada "no por el Santo Padre, sino en otro ámbito", y tampoco se ha precisado ni la fecha ni el modo, añadió el prelado español en declaraciones concedidas a los medios en El Vaticano tras el primer encuentro de la cúpula del CEE con el papa León XIV.

Valdivia, un perfil académico y pastoral de 50 años

Monseñor Valdivia, de 50 años, es doctor en Derecho y Filosofía, y fue nombrado obispo auxiliar de Sevilla en abril de 2023, y hasta ahora ha sido la mano derecha del arzobispo Saiz Meneses. Su perfil académico y pastoral le da la experiencia necesaria para asumir temporalmente la responsabilidad de la diócesis gaditana mientras se clarifica la situación de su predecesor.

El nombramiento de un administrador apostólico significa que Valdivia gobernará la diócesis "en nombre del Papa", sin convertirse en obispo titular de Cádiz-Ceuta. Esta medida sugiere cautela por parte de la Santa Sede mientras avanza la investigación. Además, refleja la intención de garantizar una gestión estable, respetuosa con los procesos canónicos y transparente ante la comunidad diocesana.