Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025

L'Auditori de Torrent se ha convertido este sábado en el gran centro del 'esmorzaret' valenciano con la celebración de la XI Gala de los Premios Cacau d'Or 2025, un acontecimiento en el que, por primera vez desde su creación en 2015, estos galardones han salido de la ciudad de València para celebrarse en otro municipio.

El municipio de Torrent ha sido elegido por la organización para subrayar su capacidad de recuperación tras la dana del 29 de octubre de 2024, así como para rendir homenaje a la respuesta del sector hostelero local, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

La gala, conducida por Paco Alonso, periodista gastronómico y creador de la comunidad #LaCulturadelAlmuerzo, y por Ana Torres, presidenta de 'Dones Esmorzadores', ha reunido a autoridades, representantes de la hostelería, comisiones falleras, entidades culturales, patrocinadores, medios de comunicación y una amplia comunidad de apasionados del almuerzo valenciano.

Tras la bienvenida de los presentadores, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha inaugurado la gala con una intervención cargada de "emoción, identidad y reivindicación" del 'esmorzaret' como seña de cultura mediterránea. Durante su discurso, ha subrayado que "en la Comunitat Valenciana el 'esmorzaret' no es una costumbre, sino una forma de entender la vida", al mismo tiempo que ha reivindicado un ritual que "no se aprende en los libros, sino en la barra de un bar, en la terraza de toda la vida o en el banco de piedra frente al campo".

Además, la alcaldesa ha explicado que este momento cotidiano constituye "la pausa que nos reconcilia con el día, donde se cierran tratos, se inician amistades, se arregla el mundo o al menos se intenta", reivindicando que "es el único momento del día en que el tiempo se detiene y la felicidad cabe en un bocadillo de longanizas, en unas bravas o en un 'cremaet'".

Folgado también ha puesto en valor lo que supone que la gala se celebrara por primera vez fuera de València, al afirmar que la elección es "un honor inmenso que esta edición se celebre en Torrent, una ciudad que sabe muy bien lo que significa levantarse después de los días difíciles", en referencia directa a los efectos de la riada.

Al hilo, ha enfatizado que este evento representa "un símbolo de recuperación y orgullo colectivo" en homenaje a los bares y profesionales "que reabrieron sus persianas cuando el agua quiso apagar su esfuerzo".

"La Curra es memoria viva de un Torrent que ha sabido mantener su sabor original y el Grupo Los Abetos es un ejemplo brillante de cómo la gastronomía puede ser también solidaridad; durante la dana, mientras otros lloraban pérdidas, ellos cocinaban esperanza. Ambas empresas fueron capaces de transformar la adversidad en compromiso, ofreciendo comida y apoyo cuando la ciudad más lo necesitaba", ha añadido.

Durante su intervención, la alcaldesa también ha agradecido a Paco Alonso y a la plataforma 'La Cultura del Almuerzo' por su labor para convertir "en un movimiento cultural lo que antes era solo una costumbre", y ha propuesto impulsar que los almuerzos valencianos sean reconocidos oficialmente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. "Quien almuerza bien, vive más y mejor, y en Torrent eso lo sabemos de sobra", ha señalado.

Premios especiales a los establecimientos torrentinos

La alcaldesa ha entregado el primer galardón especial a la trayectoria la familia Alba, del restaurante La Curra, situado en el Mas del Jutge. Con 150 años de historia, cinco generaciones y un legado culinario que forma parte del patrimonio emocional de Torrent, La Curra ha sido reconocida como "un ejemplo de tradición, autenticidad y dedicación ininterrumpida al 'esmorzaret'".

A continuación, la alcaldesa ha entregado el segundo premio especial a la solidaridad a Paqui Montoro y familiares, representantes del Grupo Los Abetos, por su labor solidaria durante la dana, en la que cocinaron y distribuyeron alimentos allí donde más se necesitaban, además de mantener una reconocida trayectoria gastronómica y empresarial.

Reconocimiento a las dones esmorzadores

La gala ha continuado con el homenaje a ocho mujeres referentes de la sociedad valenciana. Entre ellas, periodistas, políticas, escritoras, juristas, comunicadoras y referentes públicos que representan la energía femenina que reivindica el 'esmorzaret' como un espacio cultural compartido.

Entre las integrantes figuran nombres como Clara Pérez, Emi López, Inma Sánchez, Mª José Lloria, Marina Valdés, Mercedes Caballero, Paula Varella y Maite Izquierdo. Por otra parte, Elvira Choví ha sido la encargada de entregar este premio a la comisión fallera ganadora de la primera edición: El galardón al mejor bocadillo elaborado por una comisión fallera ha ido a parar a la Falla Jesús-San Francisco de Borja (Valencia), recogido por sus Falleras Mayores Tania Jiménez y Carla Moreno, y los presidentes José Manuel Acosta y Pol Alcubierre, acompañados por Toni Carceller.

Cacaus d'Or a la trayectoria: Alicante, Castellón y València

La gala ha proseguido con la entrega de los reconocimientos a profesionales de la hostelería de toda la Comunitat Valenciana, con tres premiados por cada provincia, seleccionados por su excelencia, su trayectoria y su contribución a la cultura del almuerzo valenciano.

En cuanto a la provincia de Alicante, los distinguidos han sido Ximo Bañuls (Restaurant Nautilus, Forna), Rafael Frau (Rafel Restaurant, Pego) y Ximo Crespo (Restaurant El Rall, Benissa).

En Castellón, se han alzado con el premio Jorge Julián Barreda (Restaurant Casa Julián, La Barona), Santiago Bou Mas (Casa Bou, Sant Joan de Moró) y Eusebio García Alcedo (Bar Trafalgar, El Grau de Castelló).

Y, en la provincia de Valencia, los galardonados han sido Javier Fernández y Candy Vargas (La Nueva Terraza, La Pobla de Vallbona), Bernar Orti y Patricia Boli (Cal Carrero, Patraix, Valencia) y Miguel Gimeno Peñarrubia (Mesón Canela, Campanar, Valencia).

Cada premiado ha recibido un reconocimiento por su trayectoria, su creatividad gastronómica y su contribución a la cultura del esmorzaret.

La gala ha culminado con la entrega del galardón especial al Mejor Bocadillo, procedente del concurso celebrado el pasado 18 de noviembre, que ha puesto el broche gastronómico a esta edición. También, el galardón 'Som Esmorzadors' ha recaído en el Grupo Los Abetos, alzándose con dos reconocimientos en la misma gala por primera vez desde la creación de los Cacau d'Or.

La jornada ha concluido con un almuerzo-cóctel en el hall de L'Auditori, donde asistentes, autoridades y premiados han compartido el verdadero espíritu del esmorzaret: "proximidad, conversación, convivencia y sabor".