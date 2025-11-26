El Consell profesionaliza a los cronistas oficiales con la creación de una Acadèmia propia

El Consell ha aprobado este miércoles el decreto por el que se crea la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials y se aprueban sus estatutos. El objetivo es que la institución permita coordinar, apoyar y profesionalizar la labor que desempeñan los cronistas en la preservación y difusión de la historia, la identidad y el patrimonio cultural de los municipios y comarcas valencianas, asegurando su continuidad y proyección futura.

El decreto de creación de la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials cuenta con todos los informes favorables de evaluación de su calidad emitidos por la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), el Consell Valencia de Cultura, y la Dirección General de Cultura, lo que avala la solidez técnica de la norma y su plena coherencia con las políticas públicas de apoyo al patrimonio cultural valenciano, ha explicado la Generalitat.

La Comunitat Valenciana cuenta con una rica tradición histórica y cultural, con numerosos municipios que valoran el importante papel que ejercen los cronistas. En este sentido, cabe destacar que los cronistas oficiales son guardianes de la memoria histórica y cultural de los pueblos, y su labor contribuye a la conservación del legado documental, oral y escrito de cada localidad.

Sin embargo, hasta el momento no ha existido un organismo unificado que regule y potencie su trabajo dentro de la Comunitat Valenciana, lo cual posiblemente impide el desarrollo de proyectos de investigación y estudio de mayor alcance, limitando su impacto en nuestra sociedad.

Por ello, a instancia de los cronistas oficiales de 44 municipios de la Comunitat Valenciana, en el marco de las políticas de protección del patrimonio inmaterial que desarrolla la Generalitat, el Consell aprueba ahora la creación de la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials.

Este organismo contribuirá a garantizar la conservación, divulgación y profesionalización del trabajo de los cronistas locales, garantizando una mayor calidad de las investigaciones y publicaciones y un mejor conocimiento de la historia local y comarcal. Asimismo, su labor contribuirá a fomentar el interés por esta disciplina y motivar a las nuevas generaciones a asumir el papel de cronistas.