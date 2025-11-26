¿Qué hora es en Colombia?
Conocer la diferencia horaria entre España y el país andino es fundamental para mantener relaciones personales, profesionales o comerciales
Colombia es uno de los países del que salen más migrantes rumbo a España. De hecho, en el cuarto trimestre de 2024 los colombianos fueron el grupo más numeroso en llegar al país con 43.400 nuevas entradas.
En la actualidad se estima que hay más de un millón de colombianos viviendo en España que se concentran, fundamentalmente, en las grandes ciudades: Madrid es la comunidad que más ciudadanos andinos acoge, seguida de Cataluña, la Comunitat Valenciana y Andalucía.
La diferencia horaria entre ambos países es de 6 horas al encontrarse en husos diferentes, aunque según el momento del año esto puede variar debido a que España adopta el horario de verano y, por lo tanto, en estos meses la diferencia es de 7 horas.
Colombia, por su parte, no modifica su horario al estar cerca del ecuador, mientras que en España no sólo hay cambios en función del momento del año, sino que también conviven dos husos diferentes: el de la península y Baleares, y el de Canarias, donde siempre es una hora menos que en el continente o en las islas mediterráneas españolas.
Qué hora es en Colombia
Conocer el horario del otro país es fundamental para mantener relaciones personales, profesionales o comerciales. Afortunadamente, hay herramientas que nos permiten conocer de un simple vistazo qué hora es en otro país.
Consulta bajo estas líneas qué hora es en Colombia:
