Black Friday en Levante-EMV: un año de contenidos exclusivos por sólo 20€
Hazte suscriptor con un 60% descuento y accede a todos los contenidos exclusivos
Olivia Díaz
En Levante-EMV queremos celebrar el Black Friday con una promoción especial con la que estarás más y mejor informado.
Aprovecha ahora y hazte suscriptor de Levante-EMV con un 60% descuento desdehoy, 28 de noviembre al próximo 2 de diciembre y accede de manera ilimitada a todos nuestros contenidos premium.
Disfruta de la mejor información local, de grandes reportajes, de entrevistas exclusivas, de artículos de opinión de nuestras principales firmas... por un precio único. Por sólo 20€ (Precio habitual 49,99€) puedes hacerte suscriptor web de Levante-EMV y acceder desde cualquier dispositivo y sin límites a los contenidos exclusivos de nuestra edición digital.
Con esta opción además, tendrás acceso a todos los pasatiempos, sorteos y ventajas exclusivas que tenemos preparadas para una mejor experiencia.
También te ofrecemos la posibilidad de adquirir por sólo 85€ (precio habitual 169,95€) una suscripción digital mensual, con la que además de poder leer sin límite los contenidos para suscriptores de la web y los suplementos, también podrás descargarte a diario la copia digital de nuestra edición impresa.
Conseguirlo es muy fácil: sólo tienes que entrar a www.levante-emv.com y acceder a la promoción a través del botón "suscríbete" que encontrarás en la parte superior de la cabecera de la web. Desde ahí podrás iniciar el proceso de compra y beneficiarte de esta magnífica promoción.
