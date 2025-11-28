Bonaire se erige como el Fashion Hub de referencia

Hay espacios que se convierten en parte de la vida de la gente. Lugares en los que la vida discurre y que generan recuerdos que acompañan para el resto de la vida. Son lugares en los que se disfruta del entorno y de la compañía en momentos en los que la rutina nos da un respiro. Seguro que miles de valencianos no conciben su día a día sin la existencia del centro comercial Bonaire.

Por este motivo, Levante-EMV y el grupo Prensa Ibérica quiso distinguir a este centro comercial con el galardón Fashion Hub de los Premios Fashion & Beauty 2025. La gala, que se celebró en el Hotel Westin de València y estuvo dirigida por la actriz Iris Lezcano, distinguió a las personas e instituciones más relevantes en el sector de la moda y la belleza de la Comunitat Valenciana.

Por su contribución a la dinamización y difusión de la moda, su implicación en el desarrollo de las empresas del sector y su resurgir reforzado tras ser castigado por la dana del 29 de octubre de 2024, Bonaire ocupa un lugar distinguido en la vida social valenciana.

Iván Bolufer, responsable de Contenidos, y Esther Calvé, responsable de Marketing del centro comercial fueron los encargados de recibir el premio. Ambos se mostraron muy agradecidos por la distinción y verbalizaron la «ilusión» por recibir este premio en «un año complejo», que tal como razonaron Bolufer y Calvé, «nos ha puesto a prueba material y emocionalmente a todos», aunque en el caso de Bonaire «hemos salido reforzados».

«En Bonaire trabajamos todos los días con pasión para crear espacios donde la moda líder y en tendencia, el ocio más innovador y una restauración de calidad conviven y se complementan en equilibrio para ofrecer la mejor experiencia posible a quienes nos visitan cada día», señaló la responsable de Marketing.

«Por eso, muchas gracias por creer en Bonaire y gracias por acompañarnos. Por muchos años más», deseó y concluyó Esther Calvé.

Con nuevas aperturas de tiendas en su recinto relacionadas con la moda y la cosmética, este centro comercial es, sin duda, el Fashion Hub de referencia de toda la Comunitat Valenciana. Numerosas firmas de moda han elegido al que es uno de los centros comerciales más grandes de España para ubicarse y de esta forma ofrecer a los valencianos un enorme abanico de posibilidades para lucir un estilo sofisticado y único.

Ocio para toda la familia

Además de un espacio en el que se celebran diversas actividades relacionadas con la moda, como la creatividad, la producción, la comercialización y la innovación, Bonaire cuida de toda la familia ofreciendo experiencias adaptadas a todas las franjas de edad.

Con la llegada de unas fechas tan reseñables como es la Navidad, el centro comercial ha diseñado un calendario repleto actividades gratuitas para toda la familia que harán de estas fiestas un momento muy especial. Papá Noel y los Reyes Magos visitarán las instalaciones y además, durante los fines de semana de noviembre y diciembre, las familias podrán disfrutar de propuestas como La máquina de música en Navidad, un espectáculo musical lleno de humor y valores; el Navibingo, un juego donde cada casilla esconde regalos y descuentos en las tiendas del centro; o la Gincana ¡Salva a Papá Noel!, entre otras muchas.