Maestría y precisión: la huella del Dr. González-Fontana en la cirugía estética

En pleno corazón de Valencia, donde la tradición médica se entrelaza con la vanguardia estética, el Dr. Ramón González-Fontana lleva cerca de 30 años de ejercicio profesional y más de 10.000 intervenciones realizadas. Su trayectoria representa un equilibrio excepcional entre precisión quirúrgica, sensibilidad artística y un compromiso genuino con el bienestar de cada paciente.

El doctor ha sido reconocido como el Mejor Cirujano Plástico de Valencia en los primeros Premios Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana organizados por Levante-EMV y Prensa Ibérica, celebrados el 25 de noviembre en el Hotel Westin Valencia.

“La cirugía plástica no es solo una disciplina médica, es también una forma de entender la belleza como expresión de armonía”, afirma el Dr. González-Fontana. Su recorrido profesional ha estado marcado por una búsqueda constante de excelencia, perfeccionamiento técnico y empatía con el paciente.

Desde sus primeros años de formación hasta la creación de su propio instituto médico, ha cultivado una reputación basada en la confianza, la naturalidad de los resultados y el respeto por la identidad de cada persona. “Cada intervención es única. No se trata de cambiar a la persona, sino de ayudarla a reencontrarse con su mejor versión”, añade.

La ética bajo el espejo

En los últimos años, el rostro de muchas celebridades ha sido objeto de debate por sus transformaciones radicales. El Dr. González-Fontana observa con cautela: “Es evidente que muchos de estos cambios responden a cirugías faciales y remodelaciones corporales, complementadas con tratamientos estéticos. Pero hay una banalización creciente, impulsada por las redes sociales y por imágenes irreales generadas con inteligencia artificial, que junto al intrusismo profesional, perjudican seriamente la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.”

El doctor insiste en no caer en imágenes y estereotipos de redes sociales o creados por inteligencia artificial / Instituto Médico González-Fontana

Desde su perspectiva, es fundamental distinguir entre lo que puede lograrse técnicamente y lo que se proyecta digitalmente. “La reposición o remodelación de las estructuras faciales y corporales solo se consigue mediante cirugía. La medicina estética es un complemento valioso, pero no sustituye la intervención quirúrgica.”

El doctor insiste en que los resultados deben basarse en la ética médica y en las posibilidades reales de cada paciente, no en expectativas alimentadas por filtros o simulaciones digitales. “Cuando se pierde ese sentido ético, se corre el riesgo de desdibujar la identidad del paciente”.

Un camino de esfuerzo

Todo empezó cuando el doctor decidió estudiar Medicina en la Universitat de València y, posteriormente, un doctorado en la UAB, obteniendo la primera plaza de médico residente en Cirugía Plástica de la Comunitat Valenciana, eligiendo el Hospital La Fe para hacer su residencia. Fue becado en el Saint Mary’s Hospitaly Withinton’s Hospital en Manchester, donde pudo aprender de las técnicas innovadoras de Reino Unido.

Estos conocimientos han permitido que el doctor haya participado en diversos cursos y congresos, además de en la elaboración de diversos estudios científicos y publicaciones de la misma índole.

El futuro de la cirugía plástica

La cirugía plástica en España se encamina hacia una medicina más personalizada, ética y menos invasiva. Para el Dr. González-Fontana, el futuro de la especialidad debe orientarse hacia tratamientos más seguros, individualizados y técnicamente precisos, que respeten la identidad del paciente y se alejen de los estándares irreales promovidos por redes sociales o imágenes generadas por IA.

“El futuro de la especialidad debe orientarse hacia tratamientos más seguros, individualizados y técnicamente precisos” / Instituto Médico González-Fontana

Según datos recientes de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), España supera las 200.000 intervenciones estéticas al año. Las más demandadas incluyen: aumento de mamas, remodelación corporal, rinoplastia, blefaroplastia y ginecomastia.

La tendencia apunta hacia una cirugía que combine tecnología avanzada, recuperación rápida y resultados naturales, con especial atención a la medicina estética como complemento. En este nuevo escenario, el reto será mantener el equilibrio entre innovación y ética, evitando caer en la banalización de la belleza y priorizando siempre el bienestar integral del paciente.