Premios Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana 2025
Maestría y precisión: la huella del Dr. González-Fontana en la cirugía estética
El doctor se ha consolidado como una figura de referencia en el ámbito de la cirugía plástica, estética y reparadora
En pleno corazón de Valencia, donde la tradición médica se entrelaza con la vanguardia estética, el Dr. Ramón González-Fontana lleva cerca de 30 años de ejercicio profesional y más de 10.000 intervenciones realizadas. Su trayectoria representa un equilibrio excepcional entre precisión quirúrgica, sensibilidad artística y un compromiso genuino con el bienestar de cada paciente.
El doctor ha sido reconocido como el Mejor Cirujano Plástico de Valencia en los primeros Premios Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana organizados por Levante-EMV y Prensa Ibérica, celebrados el 25 de noviembre en el Hotel Westin Valencia.
“La cirugía plástica no es solo una disciplina médica, es también una forma de entender la belleza como expresión de armonía”, afirma el Dr. González-Fontana. Su recorrido profesional ha estado marcado por una búsqueda constante de excelencia, perfeccionamiento técnico y empatía con el paciente.
Desde sus primeros años de formación hasta la creación de su propio instituto médico, ha cultivado una reputación basada en la confianza, la naturalidad de los resultados y el respeto por la identidad de cada persona. “Cada intervención es única. No se trata de cambiar a la persona, sino de ayudarla a reencontrarse con su mejor versión”, añade.
La ética bajo el espejo
En los últimos años, el rostro de muchas celebridades ha sido objeto de debate por sus transformaciones radicales. El Dr. González-Fontana observa con cautela: “Es evidente que muchos de estos cambios responden a cirugías faciales y remodelaciones corporales, complementadas con tratamientos estéticos. Pero hay una banalización creciente, impulsada por las redes sociales y por imágenes irreales generadas con inteligencia artificial, que junto al intrusismo profesional, perjudican seriamente la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.”
Desde su perspectiva, es fundamental distinguir entre lo que puede lograrse técnicamente y lo que se proyecta digitalmente. “La reposición o remodelación de las estructuras faciales y corporales solo se consigue mediante cirugía. La medicina estética es un complemento valioso, pero no sustituye la intervención quirúrgica.”
El doctor insiste en que los resultados deben basarse en la ética médica y en las posibilidades reales de cada paciente, no en expectativas alimentadas por filtros o simulaciones digitales. “Cuando se pierde ese sentido ético, se corre el riesgo de desdibujar la identidad del paciente”.
Un camino de esfuerzo
Todo empezó cuando el doctor decidió estudiar Medicina en la Universitat de València y, posteriormente, un doctorado en la UAB, obteniendo la primera plaza de médico residente en Cirugía Plástica de la Comunitat Valenciana, eligiendo el Hospital La Fe para hacer su residencia. Fue becado en el Saint Mary’s Hospitaly Withinton’s Hospital en Manchester, donde pudo aprender de las técnicas innovadoras de Reino Unido.
Estos conocimientos han permitido que el doctor haya participado en diversos cursos y congresos, además de en la elaboración de diversos estudios científicos y publicaciones de la misma índole.
El futuro de la cirugía plástica
La cirugía plástica en España se encamina hacia una medicina más personalizada, ética y menos invasiva. Para el Dr. González-Fontana, el futuro de la especialidad debe orientarse hacia tratamientos más seguros, individualizados y técnicamente precisos, que respeten la identidad del paciente y se alejen de los estándares irreales promovidos por redes sociales o imágenes generadas por IA.
Según datos recientes de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), España supera las 200.000 intervenciones estéticas al año. Las más demandadas incluyen: aumento de mamas, remodelación corporal, rinoplastia, blefaroplastia y ginecomastia.
La tendencia apunta hacia una cirugía que combine tecnología avanzada, recuperación rápida y resultados naturales, con especial atención a la medicina estética como complemento. En este nuevo escenario, el reto será mantener el equilibrio entre innovación y ética, evitando caer en la banalización de la belleza y priorizando siempre el bienestar integral del paciente.
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox
- Qué pasó en la clínica dental de Alzira: las cuatro horas bajo la lupa policial y sanitaria
- Paco Camps trajo hasta dos inversores interesados en comprar el Valencia CF
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap