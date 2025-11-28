Mr Grupo Clínico, excelencia en el mundo de la estética capilar

Más de diez años lleva el doctor Marco Romagnoli en el sector de la medicina estética y, más concreto, en la capilar, convirtiéndose en un reputado especialista de primer nivel. Ha participado en la redacción de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales, además de gestionar más de 100 aportaciones científicas como investigador de proyectos. Obtuvo el doctorado Europeo en la Facultad de Medicina de la Universitat de València, tiene tres másteres, es especialista en cirugía capilar en un entorno nacional e internacional, profesor de otros médicos en la técnica FUE y Non Shaven Fue y galardonado con el premio al mejor médico en cirugía capilar a nivel nacional e internacional. Tal es su importancia en el sector que, en 2021, fue entrevistado por la revista Forbes.

El doctor Marco Romagnoli atendiendo a un paciente / ED

Este éxito y su constante trabajo han hecho que sea merecedor Comunitat Valenciana, organizados por del premio a la Excelencia en Medicina Capilar y Estética de la primera edición de los Premios Fashion & Beauty, organizados por Levante-EMV y Prensa Ibérica.

Su grupo, Mr Grupo Clínico, cuenta con clínicas alrededor de España, en Valencia, Alicante y Madrid, además de clínicas colaboradoras en Ibiza, Bilbao, Barcelona, Málaga, Albacete, e internacionales en Milán, Roma y Miami, donde pasan consulta capilar y estética.

Los testimonios de pacientes que han acudido a las clínicas, públicas en su web, muestran satisfacción por los tratamientos y cirugías recibidas por el doctor y todo su equipo. "Después de nueve meses de transplante capilar con su tratamiento en su clínica de València, siempre pendiente mes tras mes de ver el progreso personalizado de cada uno de sus pacientes, por lo cual me siento muy contento del trato y mucho más del resultado2, cuenta Vicente, peluquero.

Carlos, un joven que se operó hace un año, también comparte su experiencia: "Operado hace un año y dos meses por el Dr. Marco Romagnoli, gran profesional en cirugía capilar, inmejorable atención y seguimiento del paciente. Muy satisfecho con la operación, resultados excelentes".

Un merecido premio

El doctor recibió el galardón de la mano de Jose Luis Braulio, director Comercial de Levante-EMV y, junto a él, subió Ainhoa Burgoa, doctora de la clínica de València. En primer lugar quiso dar las gracias tanto a Levante-EMV como a Prensa Ibérica por otorgarles el premio y, después, le dedicó unas palabras de admiración a otro de los premiados de la noche, el doctor González-Fontana, cirujano plástico. "Estoy muy contento de haber conocido finalmente al Dr. Fontana, respeto mucho su ideología de trabajo".

La doctora Ainhoa Burgoa / ED

También quiso dedicar unas palabras a su equipo de médicos, enfermeras y auxiliares. Ha agradecido su labor y la responsabilidad de mantener el rigor científico y coherente.

Para finalizar, recalcó el trabajo que día a día están haciendo para continuar con las mejoras en este sector de la cirugía y, sobre todo, en el mundo de la cirugía capilar de mujeres. "En los últimos años nos hemos dedicado mucho a los tratamientos de mujeres y gracias a Ainhoa, que es un poco la doctora representante para mí y la que ha abierto a este mundo. Estamos muy felices porque la cirugía capilar siempre ha sido considerada un mundo de hombre, pero para nosotros no es así. Ahora se está abriendo mucho al sector femenino y para nosotros es un orgullo".

Diez años de experiencia siendo de los mejores que todavía acaban de comenzar y que poco a poco continuarán pasando con nuevos avances, fórmulas y mejoras para garantizar lo mejor a los pacientes.