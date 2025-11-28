MVOCA, la clínica que devuelve sonrisas y mejora la autoestima

"Muchas gracias a Levante-EMV y Prensa Ibérica por creer que la salud y la estética dental merecen ocupar un lugar destacado en la conversación pública", manifestó Isabel López, directora de Marketing de MVOCA, al recoger el premio Estética Dental Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana 2025 durante la gala que se celebró el pasado martes y que congregó a influyentes figuras del sector de la belleza en el Hotel Westin de València.

La clínica MVOCA Valencia se ha consolidado en muy poco tiempo como uno de los centros de referencia en estética dental avanzada en la Comunitat Valenciana. Su crecimiento, el nivel de especialización de su equipo y la apuesta por la innovación han colocado a esta clínica entre las opciones más destacadas para pacientes que buscan transformar su sonrisa a través de tratamientos de alta precisión. "Este reconocimiento nos emociona profundamente porque pone en valor lo que hacemos y cómo lo hacemos", destacó López, quien hizo hincapié en lo "gratificante" del trabajo que realiza todo el equipo de MVOCA porque "hacemos más felices a las personas".

Porque la estética dental juega un papel fundamental, no solo en la salud odontológica, sino que también influye de un modo decisivo en la mental. "En MVOCA tenemos un propósito claro, devolver sonrisas, mejorar la autoestima y recordar a cada paciente que merece verse y sentirse bien". Como portavoz de todo el equipo del grupo de estética dental avanzado, Isabel López quiso reconocer el trabajo tan minucioso y la implicación de todos aquellos que conforman MVOCA.

La innovación y el talento que tanto doctores como higienistas, auxiliares y equipo de marketing de la compañía de estética dental ponen al servicio de los pacientes ha hecho que la firma sea merecedora de este galardón.

Las clínicas MVOCA cuentan con la tecnología más avanzada / L-EMV

Crecimiento y expansión

Clínicas MVOCA nació en València, "una tierra donde la innovación y el cuidado de la salud forman parte de nuestra identidad", desde donde dieron el salto a Bilbao y en 2026 llegarán a Madrid posicionándose como una referencia nacional en estética dental avanzada.

Que los pacientes, como Christian, se vean y sientan bien es el objetivo de MVOCA / Mvoca

"Esto nos recuerda que vamos por el buen camino y que debemos seguir trabajando con el mismo objetivo: mejorar la vida de las personas a través de las sonrisas", recalcó la directora de Marketing de la empresa.

MVOCA ofrece tratamientos especializados para transformar la sonrisa. Son expertos en la implantación de carillas dentales de porcelana, composite y microcarillas ultrafinas; ofrecen blanqueamiento dental avanzado empleando sistemas de luz fría y técnicas profesionales que permiten aclarar varios tonos en una sola sesión.

Una de las sonrisas creadas por MVOCA / Mvoca

También abordan casos complejos en los que no solo se busca mejorar la estética, sino recuperar la función masticatoria, la oclusión y la salud oral a través de la rehabilitación estética y funcional y además cuentan con el servicio de diseño digital de sonrisa (DSD) lo que permite al paciente visualizar el resultado final antes incluso de iniciar el tratamiento.

La clínica de MVOCA en València está ubicada en la calle Hernán Cortés número 13 y cuenta con un completo equipamiento tecnológico avanzado que permite llevar a cabo diagnósticos precisos y tratamientos mínimamente invasivos.