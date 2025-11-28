Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad
Redacción
La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox
- Paco Camps trajo hasta dos inversores interesados en comprar el Valencia CF
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- La llegada extraordinaria de 4 hm3 de agua a l'Albufera pone fin a las anoxias
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
