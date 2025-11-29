Casi 20 años de trabajo en redes sociales: así es Macarena Gea

Macarena Gea abrió su blog un día de marzo de 2007, cuando el trabajo en redes sociales todavía era algo futurista. Ella lo describe como "una válvula de escape para el estrés de su último año de arquitectura" que ahora se ha convertido en algo "clave en su vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional". Ahora, casada y con tres hijos, continua trabajando con la ilusión con la que abrió ese blog hace 18 años, llamado Beauty is all around, y en el que trata tres vertientes "que le apasionan": la arquitectura, las bodas y el lifestyle. Además, en Instagram cuenta con 184.000 seguidores.

Por esta trayectoria y el trabajo que le identifica, Levante-EMV y Prensa Ibérica decidieron otorgarle el premio a Mejor Creadora de Contenido Lifestyle en la primera edición de los Premios Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana, celebrados el pasado 25 de noviembre en el Hotel Westin Valencia, presentados por la actriz Iris Lezcano.

De una decisión casual a una profesión

La influencer, que contaba a sus seguidoras que de forma inesperada escogió su look mirando entre su armario y escogiendo un vestido que, aunque no era el que esperaba ponerse, le definía bastante bien, recibió el premio de la mano de Asunción Quizá Alegre, secretaria Autonómica de Igualdad, después de que los asistentes pudieran visualizar un vídeo sobre la creadora de contenido y su trayectoria. "Impresiona echar la vista atrás y ver cuántas cosas han pasado y cómo las habéis vivido todas conmigo. Gracias por estar ahí, por acompañarme, por darme tanto cariño y por hacerlo todo posible. Sois una pasada", escribía Macarena Gea en su perfil de Instagram la mañana de después de recibir el premio. A lo largo de la gala publicó contenido en redes sociales agradeciendo a sus fans y mostrando su alegría e ilusión por recibir el galardón: "¡Qué fuerte esto!".

En su discurso, primero quiso agradecer a Levante-EMV y a Prensa Ibérica por "esta alegría que me han dado al recibir este premio". Entre risas contó que fue tanto el shock al enterarse de que había ganado que llamó al periódico para comprobar si era verdad o si alguien le estaba engañando.

Agradecimiento especial a sus seguidores

"Me sigue pareciendo increíble las cosas que ha traído a mi vida una decisión tan casual y entonces que parecía tan intrascendente como abrir un blog en 2007 cuando todo este mundillo de las redes sociales apenas estaba empezando a dar sus primeros pasos". La influencer recalcó que, como decía el vídeo, abrir ese blog ha sido uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida.

Quiso agradecer primero de todo a sus seguidoras y seguidores "que le acompañan desde hace tantísimos años de una manera tan cercana tan tan tan bonita tan cariñosos, que le han visto crecer, le han visto acabar la carrera, casarse, tener a sus hijos y que son como una gran familia que tengo al otro lado de la pantalla". También agradeció todo el apoyo que recibe por parte de su familia y de sus amigos y, especialmente, de su marido David, por estar detrás de la pantalla y "de tantas fotos y tantas campañas" que sin él y sus fans "nada hubiera sido posible".

"Gracias por creen en mí, por apoyarme y por estar aquí y quererme, gracias a todos", concluyó.