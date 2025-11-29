Hortensia Maeso, más que un atelier

La reconocida diseñadora y casa de costura valenciana, Hortensia Maeso, obtuvo el galardón al mejor diseño artesanal de alta costura en la gala de los Premios Fashion & Beauty, un encuentro mágico ubicado en un lugar de ensueño y con participantes de auténtico prestigio.

A través de un estilo que destaca por fusionar la tradición con la vanguardia y crear diseños que versan de lo romántico a lo atrevido, trabajan en cada colección siguiendo tres pautas que actúan como una declaración de identidad: diseño emocional, sensibilidad artesanal y un lenguaje propio transformador, pero sin perder su ADN.

Especializada en moda de autor para ceremonias, eventos, bodas, comuniones y otras ocasiones especiales, el estilo del atelier destaca por fusionar la tradición con la vanguardia, creando diseños que versan de lo romántico a lo atrevido.

De cara a 2026, el equipo se encuentra especialmente "ilusionados" con las nuevas líneas que presentarán para mamá, mujer, teens, y, por supuesto, sus colecciones de comunión y ceremonia infantil, que siguen siendo el punto fuerte desde sus inicios.

Por ello, esperan que el próximo año esté plagado de momentos de consolidación y proyección, con nuevas aperturas estratégicas, presencia reforzada en mercados internacionales y un firme compromiso con la innovación sostenible y el trabajo artesanal que tanto los define.

En cuanto a las nuevas colecciones, estas se han concebido desde la resiliencia, un concepto que ha cobrado un valor especial tras los acontecimientos vividos recientemente con la dana. Ese espíritu de resistencia, belleza y reconstrucción ha impregnado sus diseños, dando lugar a piezas que dialogan con nuestra tierra y que celebran la capacidad de renacer.

Además, han querido tener muy presente en sus acciones y colecciones a Valencia, ya no solo como inspiración estética, sino también como una raíz emocional. Por ello, decidieron realizar el shooting de comunión y ceremonia en l’Albufera, un lugar que refleja a la perfección esa mezcla de serenidad, luz y carácter que tanto define la terreta.

Un homenaje muy especial

Todo ello sin olvidar, por supuesto, otro de los instantes más significativos de la campaña: la sesión que realizaron en un taller fallero afectado por la riada del 29 de octubre de 2024. Del mismo modo, han apostado por colaborar con algunos fotógrafos, videógrafos y modelos valencianos para mantener así un diálogo auténtico con el entorno.

En conjunto, 2026 será un homenaje sincero y honesto a Valencia, a su luz y a su gente, y una manera de agradecer todo lo que esta tierra les ha dado.

Daniel Tortajada

Desde 2013, el taller de Hortensia Maeso se dedica a confeccionar moda de alta costura enfocada principalmente a la ceremonia infantil y las comuniones. Su colección anterior ''Mi Atelier'' lanzada en 2025 constituye un homenaje a la transformación del taller en un espacio de creatividad y simbolismo donde el amor por el diseño, la dedicación y la tradición artesanal se tornan los pilares esenciales.

Asimismo, priorizan la "calidad, la durabilidad y la longevidad de las prendas", utilizando para ello tiempos de producción más lentos. Sus producciones son reducidas y de lanzamiento anual, una decisión consciente para reducir la huella de carbono generada por cada prenda y proporcionar a sus clientes un consumo responsable y ético. Tal y como ellos prefieren resumirlo: moda para mujer y niños "hecha a conciencia".

Prendas repletas de valor

Por otro lado, más allá de poner en valor la artesanía de su casa de costura, están enfocados en convertir a los más pequeños en aprendices capaces de descubrir los procesos y secretos que esconde su taller.

Además, como parte del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, conservan tradiciones y preservan el diseño elaborado manualmente. Sus prendas no solo incluyen las últimas tendencias, también aportan "valor, conciencia y diseño". De hecho, incluso han creado un nuevo lenguaje en la moda por medio del que son capaces de contar historias y expresarse.

Inmersos en un mundo en el que el movimiento es constante y lo fugaz prevalece, sus colecciones son un símbolo de resistencia y hablan en nombre de lo artesanal, lo personal y aquello que tiene alma. Por eso prefieren decir que en su atelier lo que diseñan son "recuerdos con saber artesano".

Sus orígenes

Hortensia Maeso, la diseñadora valenciana que da nombre a la casa de alta costura, nace en Valencia, en un hogar en el que el tema de conversación siempre se dirigía hacia telares, agujas e hilos. Su madre era diseñadora y modista y, además, dirigía su propio atelier. Fue así como en 2013, siguiendo los pasos de su progenitora, se animó a fundar su propia marca bajo el nombre Les enfants de l’eden by Hortensia Maeso.

Su deseo de crear varias líneas de negocio para poder vestir a todas las edades en sus días más especiales hizo que finalmente decidiera unificarlas todas bajo una sola firma que lleva su propio nombre. Empleando una visión innovadora, desarrolla sus prendas artesanalmente mediante la técnica del moulage. Según explicó, sus diseños son como esculturas, "escucho a los materiales y voy moldeando los tejidos sobre el maniquí hasta encontrar la silueta perfecta". Con ayuda de un equipo formado exclusivamente por mujeres, en la actualidad continúa dando rienda suelta a su creatividad a través de diseños repletos de frescura e ilusión.