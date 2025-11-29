Un referente en la semana de la moda valenciana

En apenas un lustro, la Mediterránea Fashion Week se ha convertido, por mérito propio, en una de las citas más relevantes en el mundo de la moda a nivel nacional e internacional, consolidando a València como epicentro de la moda mediterránea y reafirmando el carácter internacional y cultural de la pasarela.

En su última edición, celebrada a finales del mes de septiembre, la cita reunió a más de 4.500 asistentes y diseñadores procedentes de cinco países —Túnez, Colombia, Honduras, Rumanía y España—. De este modo, el histórico Palacio de la Exposición volvió a llenarse de moda, arte, patrimonio e intercambio creativo, de la mano de firmas nacionales como Devota&Lomba, Madame Sibarita, Maison Mesa, las valencianas Leticia Valera o Miguel Llopis, además de marcas internacionales como Duly Romero, Ramelle, Souraya Sahraoui y Anthias.

Además, los asistentes disfrutaron también de actividades paralelas, como exposiciones de arte y alta costura, mientras que medios e influencers internacionales de países como Corea, India, Hungría, Eslovenia, Italia, Francia, Rusia o México se hicieron eco del certamen, subrayando su creciente influencia.

Así pues, la Mediterránea Fashion Week reafirma su identidad como plataforma cultural de moda de autor e internacionalización, integrando los valores de la moda valenciana, potenciando diseñadores españoles y tendiendo puentes con países estratégicos unidos por el Mediterráneo.

Por todo ello, Levante-EMV y Prensa Ibérica decidieron otorgar a la Mediterránea Fashion Week el premio al Mejor Evento de Moda del Año, dentro de la primera edición de los Premios Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana. El encargado de recibir el galardón en la gala de premios organizada en el hotel Westin Valencia fue el director del certamen, Sergio Puig, quien aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo de todo el equipo de la MFW.

«Hace cinco años pensé una idea. Hoy en día seguimos aquí, con casi cinco ediciones y una visión internacional muy grande. Seguimos creciendo, que es lo importante», destacó Puig durante su intervención.

Desfile especial en el hotel Westin

Tras la entrega de los galardones tuvo lugar un desfile especial de alta costura y moda de autor, organizado por la Mediterránea Fashion Week, en la que los asistentes a la gala de premios pudieron descubrir algunas de las propuestas más destacadas que se producen actualmente en València.

En el desfile participaron diseñadores como Carlos Haro, Hortensia Maeso, Miguel Llopis, Leticia Valera, Greta by Claudia, Lucía 1990 y Studio Sok, representantes de la nueva escena creativa que combina tradición, innovación y mirada global, que contaron también con el equipo de maquillaje y peluquería liderado por Susana Segovia, directora del backstage de la MFW.