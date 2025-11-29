Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 29 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 29 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 20, 31, 35, 36, 37 y 46. El número complementario es el 25 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3068183, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Conmoción en el hospital de Xàtiva por la trágica muerte de una médica de Urgencias
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG
- ¿Donde está el 'tubo de luz' en la decoración navideña de València?
- Qué pasó en la clínica dental de Alzira: las cuatro horas bajo la lupa policial y sanitaria
- Recorrido y cortes de tráfico durante la Maratón en València
- Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos