Rojo Valentino, 15 años influyendo sobre la belleza a través de las redes

Se trata de uno de los nombres con mayor peso en el mundo de las redes sociales en la Comunitat Valenciana. Todo un referente que tuvo la capacidad de ver el potencial que ofrecía el mundo virtual para desarrollar su creatividad y mostrar al mundo de lo que era capaz de comunicar.

María Blasco es la mujer detrás de Rojo Valentino, su alter ego en las redes sociales. El nombre, según ha confesado en alguna ocasión, está compuesto por su color y diseñador favoritos. Esta blogger e influencer cuenta con una comunidad de casi 24.000 seguidores en Instagram que siguen sus consejos y sus recomendaciones de belleza y lifestyle.

Por su dedicación y carrera de 15 años en el mundo de las redes sociales, Levante-EMV y Prensa Ibérica decidieron otorgarle el galardón a la Mejor Influencer de Beauty en los Premios Fashion & Beauty 2025 de la Comunitat Valenciana. La encargada de hacerle la entrega del distintivo fue Valeria Edelweis Polito, responsable de Recursos Humanos de Franuí España, la marca de deliciosas frambuesas frescas bañadas en doble capa de chocolate artesanal cuya recete viene de la Patagonia.

María Blasco dio un sentido discurso al recibir el premio que comenzó agradeciendo este reconocimiento y confesó sentirse "muy honrada". Pese a contar con una comunidad de varios de miles de seguidores se describió como "una cuenta muy pequeña" aunque precisamente por eso quiso compartir el premio "con las cuentas pequeñitas como la mía porque también merecemos, por qué no, poner en valor, nuestro trabajo".

Por supuesto también tuvo palabras de agradecimiento para "toda la gente que me sigue desde hace la friolera de 15 años en el mundo digital y sin los que no estaría aquí". Esta abogada de formación, pero comunicadora de vocación, comparte a través de sus canales sus inquietudes en diferentes ámbitos de la vida: la moda, la maternidad o reflexiones sobre las etapas de la vida.

En el plano personal, Blasco tuvo unas sentidas y emocionantes palabras para su familia, marido e hijos: "ellos son mi razón de ser básica y esencialmente", aunque los sentimientos afloraron más intensamente cuando recordó a dos de las personas más importantes de su vida que ya no están aquí.

"Permitidme por favor, que comparta este premio con dos personas que desgraciadamente no me acompañan en este plano, al menos, pero sí desde arriba, que son mis dos angelitos, mi madre y mi abuela", explicó emocionada.

"En noches como estas me recuerdan que siguen protegiéndome, cuidándome y moviendo los hilos para que ocurran estas cosas maravillosas en mi vida", concluyó la influencer.

La naturalidad que conecta

En una época donde las pantallas rigen nuestras vidas y donde cada foto e imagen que vemos está extremadamente producida, percibir cierta naturalidad en sus capturas hace que asomarse al perfil de María Blasco se convierta en irresistible.

Si bien comenzó con un contenido de moda, su maternidad influyó en un cambio de paradigma en su hilo narrativo. Rojo Valentino es una de las mayores embajadoras de la influencia valenciana que ha construído una importante comunidad a su alrededor a la que hace partícipe de su día a día y que le responde sin ambages.

Hablar de belleza, de moda, pero también de objetivos, de retos, de mudanzas y de cansancia... María Blasco es una influencer que se siente muy cercana y que por ello ha robado el corazón de las pantallas de más de 23.000 personas, de momento. Seguro que llegarán muchas más.