Ysabel Mora, la marca valenciana de lencería de la que todo el mundo habla

La moda siempre ha sido más que ropa, expresión, identidad y estilo personal, pero cuando se habla de lencería, ese lenguaje adquiere una profundidad especial. Es aquí donde entra en escena Ysabel Mora, la marca valenciana que se ha consolidado como referente nacional e internacional en moda íntima, con más de 35 años de trayectoria y un presente que confirma lo que muchos ya intuían: está dando forma a una nueva manera de entender la lencería.

Lo avalan los números: presencia en más de 42 mercados y cerca de 8.000 puntos de venta, pero también el reconocimiento del sector. Recientemente ha sido galardonada como Mejor Marca de Lencería/Homewear del Año en los Premios Fashion & Beauty de la Comunitat Valenciana, y no es casualidad.

El presente de la marca, hoy internacional, no se entiende sin dar un vistazo a sus orígenes. Desde Valencia a todo el mundo con la firme convicción de cuidar a cada mujer desde el interior, poniendo a su alcance lencería con la que pueda sentirse bien, ser fiel a su estilo y encontrar comodidad.

Durante más de tres décadas, la marca ha desarrollado una forma de diseñar basada en escuchar a la mujer real y entender cómo vive: su ritmo, sus necesidades y su forma de sentirse bien. Porque la lencería no solo acompaña el cuerpo; acompaña el día.

Diseñada por mujeres para mujeres: expertas en lencería

Hablar de Ysabel Mora es hablar de diseño, patronaje y confort. La lencería es uno de los ejes creativos de la firma y cada colección nace bajo una premisa: para diseñar lencería no basta con entender la moda; hay que entender la vida de la mujer. Por esto, su equipo de diseñadoras y patronistas cuidan cada detalle, con especial mimo, para favorecer el máximo confort sin renunciar al estilo y sensualidad que confiere la lencería.

Muestra de lencería de Ysabel Mora / Ysabel Mora

Ese conocimiento técnico y emocional se traduce en patrones precisos, tejidos dedicadamente seleccionados y una estética que habla de confianza: no se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien.

¿Cómo elegir lencería? La guía experta de la marca

En un mercado cada vez más amplio, elegir lencería puede ser un desafío. Desde su experiencia, Ysabel Mora nos descubre qué aspectos deberían tenerse en cuenta:

Ajuste y estructura. Un buen patronaje no se ve, se siente. La pieza debe adaptarse, no invadir.

Un buen patronaje no se ve, se siente. La pieza debe adaptarse, no invadir. Función y movimiento. No es lo mismo una prenda para el día a día que para un momento especial. Cada diseño responde a un uso concreto.

No es lo mismo una prenda para el día a día que para un momento especial. Cada diseño responde a un uso concreto. Materiales . Existe una amplia variedad de tejidos, desde lo estético hasta lo funcional: transpirables, de suavidad elevada, acabados especiales sin costuras, corte láser.

. Existe una amplia variedad de tejidos, desde lo estético hasta lo funcional: transpirables, de suavidad elevada, acabados especiales sin costuras, corte láser. Estética . Lo invisible también comunica, la clave está en cómo te hace sentir. La lencería puede ser tan poderosa como cualquier prenda exterior.

. Lo invisible también comunica, la clave está en cómo te hace sentir. La lencería puede ser tan poderosa como cualquier prenda exterior. Versatilidad. Hoy la mujer necesita que la moda se adapte a su ritmo, no al revés.

Para este invierno, una colección de lencería que responde al presente

La nueva colección FW25/26 seguirá profundizando en ese diálogo entre bienestar y tendencia. Las siluetas clave evolucionan hacia formas más orgánicas, con mayor atención a la funcionalidad y al movimiento. Los tejidos, el encaje y las texturas suaves toman protagonismo. Los colores, una paleta de tonos otoñales, integran colores de moda, elegantes tonos clásicos y de sensualidad elevada.

Propuestas invernales de Ysabel Mora / Ysabel Mora

Más allá de la moda, una propuesta para la vida real

Si algo ha definido a Ysabel Mora a lo largo de los años es su capacidad para escuchar y adaptarse. Diseña para mujeres con ritmos, necesidades y momentos muy distintos. Por eso diseñamos colecciones que acompañan todas esas maneras de afrontar la rutina: desde los primeros pasos de la mañana hasta ese instante de pausa al llegar a casa. Queremos que nuestras clientas se sientan cómodas, seguras y a gusto consigo mismas en cualquier contexto y lo hacemos a través de prendas pensadas para adaptarse al cuerpo, pero también al estilo de vida de cada una.

Porque la lencería no es simplemente lo que se pone sobre la piel.

Es todo lo que empieza debajo.