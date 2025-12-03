Hallan el cadáver de un migrante subsahariano en aguas de Ceuta

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este miércoles el cadáver de un migrante en aguas del litoral de Ceuta próximas a la frontera norte con Marruecos, lo que sitúa en 44 el número de cadáveres que han sido hallados este año en las costas de la ciudad.

Según ha informado a EFE un portavoz del Instituto armado, el hallazgo se ha producido sobre las 13.00 horas en la misma zona donde el pasado 27 de noviembre los mismos agentes hallaban el cuerpo sin vida de un joven migrante en la arena de la playa.

En esta ocasión, fueron los vecinos del barrio de Benzú los que alertaron de la presencia de un cuerpo que estaba entre la zona de rocas de la playa de Benzú, colindante con la frontera norte de Beliones, y las primeras hipótesis apuntan a que llevaba poco tiempo sin vida a raíz del estado del mismo.

El cuerpo se corresponde con un joven subsahariano, a la inversa de lo que había sido habitual ya que los anteriores hallazgos se han relacionado con migrantes marroquíes o argelinos.

El cadáver, que llevaba puesto traje de neopreno y una cámara neumática amarrada a modo de flotador, ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para la práctica de la autopsia y determinar las causas del fallecimiento que en principio se asocian con asfixia por inmersión al intentar entrar a nado.

Se trata del primer cuerpo localizado este mes de diciembre y con el hallazgo del mismo se eleva a 44 el número de migrantes que han aparecido sin vida este año en distintas zonas de la costa de la ciudad.