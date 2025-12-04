Sanidad pública
Dimite el CEO de Ribera tras la filtración de audios que piden aumentar las listas de espera en un hospital de Madrid
EFE
El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.
Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital torrejonero se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".
Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la capital.
El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".
- La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
- La Guardia Civil detiene a dos amigos de 'El Merengue' por su asesinato ocho meses después de su desaparición en Sueca
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados