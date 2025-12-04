La gripe crece en España un 42% en una semana por el avance de casos en niños pequeños

Los casos de gripe detectados en Atención Primaria se han incrementado un 42 % en una semana, hasta alcanzar una tasa de 170,4 contagios por cada 100.000 habitantes. Destaca el incremento en niños, con el doble de contagios en los de 1 a 4 años y casi el triple en los menores de 1. Así se desprende del último boletín epidemiológico del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), del Instituto de Salud Carlos III, que mantiene la tendencia al alza de todas las infecciones respiratorias -gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS)-, causante de la bronquiolitis entre el 24 y el 30 de noviembre.

En concreto, la tasa de IRAs (infecciones respiratorias agudas detectadas en Atención Primaria), pasa de 521,3 a 643 casos/100.000 habitantes, aunque la intensidad con la que circulan sigue siendo baja, destaca el ISCIII. El virus que más crece sigue siendo el de la gripe: tras entrar la semana pasada en la fase de epidemia, en el periodo analizado la tasa se sitúa en 170,4 cuando la semana previa era de 119,9.

Los niños pequeños

El grupo de edad más afectado es el de menores de 1 a 4 años, donde se duplica de 428,5 a 871,7, aunque el crecimiento es mucho mayor en los menores de 1, que casi se triplican al pasar de 267,2 a 766,6. Asimismo, y a diferencia de la anterior semana, cuando se mantuvo estable en 2,6, la subida de la gripe empieza a dejarse notar en los hospitales, con un ligero aumento de la tasa de ingresos de 3,9 casos/100.000 h (2,5 casos/100.000 h en la semana previa).

En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 21,5% de neumonía, un 4,1% de admisión en UCI y un 4,9% de letalidad.

Por su lado, tras experimentar un retroceso la semana previa, el covid-19 escala a más del doble en los centros de salud (de 4,7 a 11,6). La mayor incidencia se presenta en el grupo 70-70 (14,7), seguido del de 60 a 69 (10,8), sin que ello por el momento se traslade a los hospitales, en los que la cifra de ingresos es de 0,6 (hace una semana era el 0,4). Finalmente, el VRS aumenta del 18,2 al 25,7, lo cual deja un ligero incremento de hospitalizaciones del 0,8 a 1,7.