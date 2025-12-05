El cava de Requena: una cata revela los secretos de sus espumosos a los suscriptores
Esta experiencia, dirigida a los suscriptores, forma parte de las actividades exclusivas que buscan acercar la cultura gastronómica a los lectores y generar momentos únicos.
La experiencia prometía y cumplió. El pasado jueves por la tarde, nuestros suscriptores vivieron una cata muy especial dedicada al cava valenciano, impartida por Vicente Morcillo, periodista especializado en vinos de Levante-EMV. Su conocimiento y su forma de transmitirlo lo han convertido en una referencia para muchos lectores.
Los secretos del cava de Requena, revelados en la cata
La sesión comenzó con un repaso ameno al origen y evolución del cava, Morcillo compartió su conocimiento de manerca cercana y didáctica, guiando a los suscriptores a través de diferentes cavas y explicando lo que hace únicos a los espumosos de Requena. Entre copa y copa, los participantes descubrieron cómo la altitud de la zona, el clima continental con influencia mediterránea y la diferencia térmica entre el día y la noche favorecen un equilibrio perfecto entre acidez y azúcar en la uva, otorgando a los cavas una mayor capacidad de guarda
También se destacó el impresionante crecimiento de la zona: de 3 millones de botellas en 2014 a 15 millones en 2024, impulsado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, creada en 2013 con siete bodegas fundadoras.
Entre los asistentes surgieron preguntas, comentarios y más de una sorpresa. Algunos descubrieron por primera vez las notas más sutiles de un brut nature y otros quedaron fascinados por la complejidad de un reserva. Todos coincidieron en una cosa: la experiencia fue tan formativa como entretenida.
Descubre todo lo que ofrecemos a nuestros suscriptores
Este encuentro forma parte de las experiencias exclusivas que ofrecemos a nuestros suscriptores, actividades que buscan acercar la cultura gastronómica a nuestros lectores y generar momentos únicos que van más allá de la lectura diaria.
Y esto es solo el principio. Muy pronto anunciaremos nuevas propuestas para seguir compartiendo momentos únicos con nuestros suscriptores.
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- Árboles más grandes, pavimento de granito y aceras despejadas: así será la nueva calle Colón
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta