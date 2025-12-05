El cava de Requena: una cata revela los secretos de sus espumosos a los suscriptores

La experiencia prometía y cumplió. El pasado jueves por la tarde, nuestros suscriptores vivieron una cata muy especial dedicada al cava valenciano, impartida por Vicente Morcillo, periodista especializado en vinos de Levante-EMV. Su conocimiento y su forma de transmitirlo lo han convertido en una referencia para muchos lectores.

Video introductorio / Fernando Bustamante

Los secretos del cava de Requena, revelados en la cata

La sesión comenzó con un repaso ameno al origen y evolución del cava, Morcillo compartió su conocimiento de manerca cercana y didáctica, guiando a los suscriptores a través de diferentes cavas y explicando lo que hace únicos a los espumosos de Requena. Entre copa y copa, los participantes descubrieron cómo la altitud de la zona, el clima continental con influencia mediterránea y la diferencia térmica entre el día y la noche favorecen un equilibrio perfecto entre acidez y azúcar en la uva, otorgando a los cavas una mayor capacidad de guarda

Vicente Morcillo impartiendo la cata de cavas a nuestros suscriptores / Fernando Bustamante

También se destacó el impresionante crecimiento de la zona: de 3 millones de botellas en 2014 a 15 millones en 2024, impulsado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, creada en 2013 con siete bodegas fundadoras.

Entre los asistentes surgieron preguntas, comentarios y más de una sorpresa. Algunos descubrieron por primera vez las notas más sutiles de un brut nature y otros quedaron fascinados por la complejidad de un reserva. Todos coincidieron en una cosa: la experiencia fue tan formativa como entretenida.

Descubre todo lo que ofrecemos a nuestros suscriptores

Este encuentro forma parte de las experiencias exclusivas que ofrecemos a nuestros suscriptores, actividades que buscan acercar la cultura gastronómica a nuestros lectores y generar momentos únicos que van más allá de la lectura diaria.

Y esto es solo el principio. Muy pronto anunciaremos nuevas propuestas para seguir compartiendo momentos únicos con nuestros suscriptores.