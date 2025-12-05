Los chimpancés del Bioparc ya disfrutan como una familia completa

Diez meses después del nacimiento de Ekon, la última cría de chimpancé gestada en el Bioparc y que ha tenido que enfrentarse desde el primer minuto a un largo proceso de adaptación para poder sobrevivir, la familía de primates del recinto valenciano por fin está completa. Esta semana, en concreto, este pequeño -de la especie Pan troglodytes verus, catalogada "En peligro crítico de extinción" dentro la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza- ha completado la integración con sus parientes y los visitantes ya lo pueden contemplar en el recinto exterior "compartiendo juegos con las otras crías en la zona que recrea la selva".

Un protocolo para el bienestar

Según recuerda el Bioparc, debido a que su madre -Eva- "no generaba suficiente leche", se tuvo que activar tras su nacimiento "un protocolo dirigido por especialistas en primatología y bienestar animal para evitar la impronta humana y mantener sus instintos" con el que se ha alimentado a través de biberones a la cría. "El nacimiento de Ekon aporta esperanza al programa internacional de conservación de esta especie en peligro crítico de extinción de la que los Bioparc de València y Fuengirola albergan el conjunto más importante de España", añaden desde la entidad. Ambas instalaciones albergan los grupos más numerosos del país de chimpancé y gorila occidental de llanura (Gorilla gorilla gorilla) bajo "estrictos criterios de cría controlada".

No es la primera vez que este tipo de estrategias se tienen que adoptar por el personal del recinto valenciano. En concreto, en 2019, otra cría como Djibril, que había nacido en Fuengirola, ya fue "adoptada" por la propia Eva en el Cap i Casal. Un antecedente que ha sido "determinante" en esta ocasión por la "confianza" que la hembra tenía en el equipo técnico. Además, explican desde Bioparc, el encuentro "de los dos 'hermanos' ha sido el último y más complicado paso", ya que primero Ekon se reunión con su madre, luego con su hermana Cala, se continuó con sus tías Natalia y Noelia y por último, con las otras dos hembras de la familia (Py y Malin) y su padre, Moreno.

"Defensa de la biodiversidad"

Sobre esta integración progresiva, desde el Bioparc remarcan que los conocimientos científicos "son fundamentales en las estrategias de defensa de la biodiversidad, sobre todo en las acciones con especies como grandes primates, por su complejidad y por su altísimo riesgo de desaparecer. Es necesario abordarlo de forma global teniendo en cuenta el bienestar del grupo y de cada individuo, con sus particularidades y distintas necesidades".