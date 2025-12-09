La inauguración del nuevo «Punto Endesa» llena de luz y tradición València

Un espacio diáfano, situado en las inmediaciones del Ayuntamiento de València, que combina con elegancia el azul corporativo junto a un mobiliario de tonos madera y columnas gris perla. Así es la nueva tienda de Endesa, un entorno cálido repleto de luminosidad que el pasado miércoles 3 de diciembre abrió sus puertas al público y que, desde primera hora de la mañana, ya fue un éxito absoluto que no dejó de acaparar las miradas de los transeúntes.

El acto de inauguración contó con la participación de Marta Aner, directora de cliente residencial y pequeño negocio de Endesa, y Dña. María José Ferrer, primera teniente de alcalde y concejala del Área de Hacienda y Presupuestos, quienes subieron al escenario que habían montado para disfrutar junto al público de los días de celebración. Porque, en efecto, el 4 de diciembre todo continuó: si el primer día fue de un carácter más institucional, el segundo vino cargado de experiencias únicas, entrevistas y actividades que buscaron acercar la energía y la cultura local a la ciudadanía.

Acompañada de gran parte del equipo, y antes de dar paso a los correspondientes discursos de bienvenida, Aner fue la anfitriona a la horade explicarle a Ferrer la distribución de las distintas zonas de la nueva oficina comercial, ubicada en la calle Periodista Azzati número 7, que bajo el concepto «Endesa, Tu Casa» persigue el mismo objetivo que lleva por nombre: hacer que sus clientes se sientan como en casa. «Hemos seguido la imagen del diseño de Endesa, pero teniendo en mente en todo momento que el objetivo era conseguir un ambiente cálido», detalló Aner durante el breve recorrido por la tienda.

La inauguración valenciana número 17

Asimismo, explicó que cuentan con un sistema de citas previas para que el tiempo de espera no supere los 6 minutos y que, para aquellos clientes que acudan sin cita, disponen de una máquina para solicitar turno. En la zona de espera, repleta de mullidos sofás y sillones, quienes acudan a la nueva oficina Endesa podrán aguardar mientras disfrutan de los productos y servicios que ofrecen. En concreto, el mismo día de la apertura y antes de las 13 horas, 8 clientes ya se habían animado a asistir para descubrir de primera mano «la propuesta diferencial» número 17 de toda la Comunitat Valenciana. La misma que, a final de año, sumará tres «Puntos Endesa» más, con aperturas enPaterna, Ontinyent y Torrent.

María José Ferrer, primera teniente de alcalde y concejala del Área de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Valencia / Endesa

«Desde Endesa cuidamos muchísimo la integración con el entorno local y en esta nueva oficina contamos con un equipo que sabe trasladar a la perfección todos los conocimientos necesarios», continuó detallando Aner a la concejala del Área de Hacienda y Presupuestos. En la misma línea, reveló que el motivo real que los ha animado a apostar por la presencialidad, entendida como un acercamiento con clientes, autónomos y pequeños negocios, ha sido la vorágine de cambios en las que, como sociedad, llevamos años inmersos: «Atender al cliente únicamente por teléfono, además de ser cada vez más complicado, puede resultar intrusivo. Al final, no dejan de ser temas complejos que requieren de esa proximidad y aquí disponemos de unos asesores que van a estar antes, durante y después. Y eso nos diferencia mucho».

En este punto, la directora de cliente residencial y pequeño negocio subió a la tarima para compartir con los asistentes el orgullo que para Endesa implica lainauguración de la tienda y dar la bienvenida a las jornadas del jueves 4 de diciembre. «La presencialidad es un tema clave para nosotros, porque entendemos que los hábitos de los clientes están cambiando hacia este mundo más omnicanal, complementando la parte más remota, más digital, con la parte presencial», declaró. Tan fuerte es su apuesta, que en lo que llevan de año han abierto más de 90 «Puntos Endesa», un «ritmo trepidante» que no piensan bajar en 2026.

«Una tienda icónica y referente»

Con estas aperturas, Aner quiso detallar que no solo incluyen las tiendas, sino también los canales digitales y colaboradores que les ayudan a «tejer ese arraigo con el cliente y las empresas». «El concepto de la tienda son materiales muy sostenibles, cercanos a la calle y con mucha presencia digital. Este es el concepto de «Endesa, Tu Casa» y, ahora, Valencia también es nuestra casa», confesó. Con respecto a la propuesta de valor que los clientes pueden encontrar en la oficina, se incluyen soluciones para suministro energético y mantenimiento, pero también una alianza a la que han llegado con MasOrange y que implica que, a partir del próximo año, el cliente va a poder tener soluciones de ahorro en el suministro de fibra y dispositivos móviles.

Interior de la nueva tienda ubicada en la calle Periodista Azzati, 7 / Endesa

«Hace años que estamos en la Comunitat Valenciana e incluso tenemos nuestra oficina propia con empleados muy cerquita de aquí, pero esta vez queríamos algo diferente. Buscábamos una tienda icónica y referente desde la que potenciar el ahorro del hogar a los clientes y las empresas», finalizó su intervención, sin olvidar recordar las actividades del próximos día.

En su turno de palabra, María José Ferrer quiso dejar claro desde el principio que lo realmente importante es el capital humano que hay detrás, porque son las personas quienes se ocupan de desarrollar toda esa labor estratégica, directa y cercana. «Aunque la inteligencia artificial ha evolucionado mucho y no sabemos hasta dónde llegará, la atención humana y presencial posee una calidez y un nivel de detalle que las máquinas no pueden alcanzar. Muchas veces lo importante no son las respuestas, sino hacerse las preguntas adecuadas, y es evidente que os las habéis hecho», manifestó.

Antes de incidir en la responsabilidad de la colaboración público-privada para que todos estos proyectos puedan llevarse a cabo, la primera teniente de alcalde se tomó unos instantes para resaltar los grandes ventanales de la oficina que permiten dar paso a la luz natural y que hacen que la estancia sea todavía más acogedora. De la misma forma, quiso dejar constancia de que van a seguir estando ahí para la ciudadanía, «dando estabilidad, potenciando el desarrollo sostenible y comprometiéndose con una gestión de calidad e inteligente».

Juanma López y Pablo Lolaso durante la grabación en directo de «Colgados del Aro» / Endesa

«Es importante que comprendamos las dificultades que tienen las personas mayores en el acceso a la tecnología, porque han sido quienes nos han ayudado a estar aquí y debemos tenerlo presente y comprenderlo en todos los sectores. Proteger, ayudar y asesorar a todos esos millones de clientes, además de vuestra labor, es lo que se debe hacer. Y propiciar la energía no solo está en vuestro ADN, sino también en el servicio público. Porque dar energía no solo es dar luz, también es dar calor. Y cuando das luz y calor, generas color en la vida de la gente», concluyó. A continuación, los asistentes pudieron disfrutar de un tentempié que sirvió como colofón para colocar el broche de oro a una primera jornada llena de luz, innovación y proximidad.

Grabación en directo

El jueves 4 de diciembre las actividades empezaron más temprano. A las 11 horas, el día de celebración dio inicio con la grabación en directo del programa «Colgados del Aro» by Endesa, presentado por Juanma López Iturriaga, Toñín Llorente y Pablo Lolaso, que este 2025 celebra su décimo aniversario como referente del entretenimiento deportivo. En sus episodios, acostumbran a contar con invitados, y en esta ocasión, los cuatro afortunados fueron los jugadores Nacho Rodilla, Ana Belén Álvaro, Vega Gimeno y Raquel Carrera. Las tres primeras leyendas, ya retiradas de las canchas, centraron sus intervenciones en cómo ha evolucionado el Valencia Basket e incidieron en lo afortunados que son los jugadores de ahora por poder disfrutar de estadios como el recién llegado Roig Arena.

Por su parte, Carrera, jugadora en activo del Valencia Basket, pudo aportar una visión más fresca de la situación que vive la Liga Femenina Endesa y Euroliga, aunque en estos momentos se encuentre de baja por una lesión y no sabe con exactitud cuándo podrá volver a unirse a los partidos.

Juanfran Asencio rematando las torrijas con la crema. / Endesa

Durante la charla, que se extendió hasta las 13 horas, tuvieron tiempo para realizar un test sobre distintos aspectos que definen a la terreta, disfrutar con un breve cover de la emblemática Beyoncé por parte de la artista Lourdes Onrubia, conectar con Miguel Quintana para aparecer en Radio Marca e incluso elogiar la tienda que, gracias a su ubicación estratégica y múltiples servicios, para López supone toda una «experiencia energética». El tono, además de divertido, también fue muy cercano, armonizado a la perfección con los ideales que quieren difundir desde el «Punto Endesa».

Showcooking con Juanfran Asencio

Si las sillas ya estaban prácticamente llenas durante el coloquio, el público se incrementó durante los últimos minutos de grabación para recibir a Juanfran Asencio, el último invitado de «Colgados del Aro» y protagonista de la segunda actividad del día: un showcooking exclusivo para aprender a elaborar, desde cero, unas deliciosas torrijas con pan brioche. Tras despedir el programa, en el lado opuesto de la espaciosa tienda se dio paso a la receta, que no tardó en embriagar la estancia de un suave y dulce aroma a vainilla, canela, naranja y limón. Los espectadores, al tiempo que descubrían los secretos de uno de los dulces más exigentes y sofisticados -reinterpretado con sello alicantino y alma italiana-, pudieron deleitarse del postre en cuestión, que no tardó en despertar la aprobación unánime del público.

Concierto a cargo de Rei Ortolá en el nuevo «Punto Endesa». / Endesa

Asencio consigue año tras año posicionar un producto tan tradicional como el panettone en la élite de la repostería internacional. Heredero de una saga familiar con más de 30 años de historia en la pastelería artesanal, ha sabido combinar la tradición mediterránea con técnicas de alta cocina, logrando que sus creaciones sean reconocidas en certámenes como el Campeonato del Mundo del Panettone. Una trayectoria que supo demostrar con su aclamada torrija.

Concierto privado de Rei Ortolá

Pero nada quedó ahí. Porque alrededor de las 20:30 horas llegó el turno de la música, esta vez, con un concierto privado de Rei Ortolá, el joven cantautor valenciano nacido en Llíria, conocida como la ciudad de la música. Maestro de Primaria de profesión y músico por vocación, el artista ha conseguido convertir sus vivencias y emociones en canciones que conectan profundamente con su entorno. Su tema más conocido, Voces de Valencia, fue un himno tras la devastadora dana, emocionando a miles de personas en actos como el homenaje en Mestalla y el encendido navideño en la plaza del Ayuntamiento. En el encuentro, Rei cantó tanto en castellano como valenciano, y su música, que nace de todo aquello que no sabe decir con palabras -sensibilidad, compromiso y amor por su tierra- fue la forma idónea para finalizar la celebración del nuevo hito de Endesa.

Exterior del «Punto Endesa» / Endesa

«Queríamos que fuera mucho más que un punto de venta; un lugar de confianza, referencia y transparencia para el cliente», subrayó Inés Roque, directora de canales presenciales de Endesa. Además, precisó que el hecho de que el inmobiliario de la tienda se asemeje al de una casa no solo no es arbitrario, sino que tiene mucho que ver con su propósito. En cuanto a las necesidades del consumidor valenciano, Roque admitió que, además de muy innovador, es bastante exigente en cuanto a la información que demanda, por lo que los asesores con los que cuenta la oficina comercial, especializados en autoconsumo, movilidad eléctrica y climatización, no pueden ser más ideales.

Lo más importante, según detalló, es que el cliente regrese a casa con su cometido resuelto, sea el que sea. Y, sobre todo, enfatizar la importancia del cara a cara, en especial en estos tiempos en los que proliferan los fraudes telefónicos. «En menos de 24 horas desde la apertura, ya ha acudido a la tienda un usuario porque le habían llamado supuestamente desde la compañía para pedirle dinero. Endesa nunca va a llamar para ese tipo de cosas, y al acercarse a preguntarnos, hemos podido comunicárselo. Por estas cosas es tan necesario tener presencialidad y estar cerca de los clientes», relató.

Relacionado con la experiencia en tienda, Endesa quiere que sea similar a la que se vivieron en los días de inauguración: «unos espacios abiertos en los que sucedan cosas». En definitiva, que las actividades, ya sean charlas específicas o eventos de ocio -ligados al tejido social y empresarial de los territorios en los que operan-, sean recurrentes. Pero ante todo, buscan potenciar esa transparencia que ofrece la gran cristalera de la tienda y que funciona como un perfecto símil: «lo que sucede dentro también se ve desde fuera».

Sobre Endesa y los «Puntos Endesa»

Con esta nueva apertura, Endesa refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana, donde ya cuenta con 11 Puntos Endesa activos en Valencia (2024 y 2025), 6 en Alicante (2028 y 2025) y 1 en Castellón (2006), y prevé seguir creciendo con la apertura de puntos adicionales el próximo año. Estas nuevas tiendas responden a la visión de Endesa de liderar una transición energética justa y cercana, apoyando a las personas en su camino hacia un consumo más eficiente, responsable y sostenible.

Actualmente, la compañía suma una cuota de mercado en residencial del 5.8 % en luz y del 8 % en gas; y sirve el 23 % del consumo eléctrico y 5,2 % de gas natural de grandes clientes en la región. Solo en la provincia de Valencia, Endesa atiende a 121.300 clientes residenciales y a 2.674 clientes empresariales (24,7 % de cuota en luz y 12,4 % de cuota en gas). Además, en el conjunto de la comunidad autónoma, 36.244 clientes ya están inscritos en el programa de fidelización «Para Ti».

Los nuevos «Puntos Endesa» suponen un salto en la experiencia de cliente, con un diseño unificado y moderno: espacios abiertos, accesibles y alineados con la identidad de la marca. El modelo combina la digitalización (pantallas interactivas, gestión de citas online, asesoramiento digital) con la atención omnicanal y personalizada, tanto para clientes residenciales como para pequeñas empresas y autónomos.

En estos espacios, los clientes pueden resolver sus gestiones, pero también descubrir soluciones innovadoras: autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización eficiente y una oferta ampliada de productos y servicios energéticos. Todo ello con asesoramiento experto y recomendaciones personalizadas.