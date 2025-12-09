Vaivén
La paella valenciana del 'chef Soro' en Ecuador
El picador de toros, hermano de Vicente Ruiz 'El Soro', realiza el plato tradicional a 9.350 kilómetros de València junto a la novillera Olga Casado y el torero Maco Pérez
El picador Jaime Ruiz Soro, hermano del maestro de Foios Vicente Ruiz 'El Soro', ha hecho la paella valenciana más universal si cabe. Estos días en los que la temporada taurina ya ha trascendido las fronteras españolas, los toreros se encuentran en América completando su año.
Es el caso de la novillera Olga Casado, a quien acompaña el torero Miguel Abellán y Jaime Ruiz Soro, y también el joven torero Marco Pérez, quienes se encontraban en la ciudad de Machachi (Ecuador) para inaugurar su nueva plaza de toros y torear en su feria. Entre ellos también estaba el torero francés Juan Bautista, apoderado de Pérez.
Ambos toreros salieron por la puerta grande y, al parecer, para celebrarlo Jaime Ruiz Soro realizó una paella valenciana con su carne y sus verduras. No le faltó ni el atuendo de cocinero y una gorrilla en la que ponía 'chef Soro'. Seguro que a 9.350 kilómetros de València, tras un viaje transatlántico muy largo, la paella estaba riquísima.
