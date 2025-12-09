Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 08, 13, 29 y 49 y las estrellas 02 y 11.
El código del Millón ha sido el WGF82933.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- València se corta la lengua
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- Muere el piloto valenciano Enzo Badenas en un entrenamiento en Castellón
- Detenido por amenazar con un cuchillo a los viajeros en una estación de Metrovalencia
- Estos son los famosos que han corrido el Maratón de València
- Luto oficial en Navarrés y Bicorp por el fallecimiento de Nicolás Argente en un accidente de tráfico
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento