¿Qué se necesita para trabajar en el CNI? Estos son los requisitos

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio secreto más conocido del país. Se trata del organismo público que se encarga de recopilar y trasladar informaciones, análisis, estudios o propuestas al Gobierno de España con el objetivo de prevenir o evitar peligros o amenazas para el país, así como proteger los intereses y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.

Este cuerpo, cuya actividad debe permanecer secreta, está buscando personal para renovar su plantilla, que afrontará en los próximos años la jubilación de sus agentes 'boomers', es decir, los nacidos en los años 60. Para ello, tanto trabajadores de Recursos Humanos como jefes y jefas de sección están organizando citas con aspirantes para evaluar sus capacidades. Ya suman más de 4.000 los evaluados en lo que va de año en todo el país.

Los perfiles más buscados son civiles de perfil técnico, con conocimientos tecnológicos, digitales, informáticos, de telecomunicaciones y en ciberseguridad. También se ofrecen puestos a traductores, analistas, profesionales con experiencia en misiones especiales o personas que puedan obtener información en diversos escenarios.

Requisitos para acceder al CNI

El Centro Nacional de Inteligencia ofrece, en su página web, la oportunidad de estar "en la primera línea de la seguridad nacional, contribuyendo a diseñar el futuro, en un ambiente innovador en el que se valora y potencia la contribución que el individuo realiza al trabajo en equipo". Además, es importante destacar que en muchos de los puestos no se requiere experiencia previa.

Los requisitos de acceso son los siguientes:

Tener nacionalidad española.

Poseer la titulación exigida para el subgrupo o grupo al que se opta, es decir, poder acreditar un nivel de estudios compatible con el puesto ofrecido.

para el subgrupo o grupo al que se opta, es decir, poder acreditar un nivel de estudios compatible con el puesto ofrecido. No haber sido separado mediante expediente de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni privado del ejercicio de derechos civiles. Es decir, no tener antecedentes de ningún tipo.

de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni privado del ejercicio de derechos civiles. Es decir, no tener antecedentes de ningún tipo. Ser mayor de edad . Aunque, tal como explican en la página web, la normativa interna del CNI determinará los límites de edad para cada puesto de trabajo.

. Aunque, tal como explican en la página web, la normativa interna del CNI determinará los límites de edad para cada puesto de trabajo. No padecer enfermedad o defecto físico que incapacite para el ejercicio de las funciones del puesto.

del puesto. Poseer o estar en condiciones de obtener el informe favorable de seguridad acorde a las características propias del puesto de trabajo que vayas a ocupar.

Además, desde el cuerpo añaden una excepción para los aspirantes que no cumplen los requisitos pero, en cambio, consideren que poseen "conocimientos o habilidades especiales que puedan ser de utilidad" para el Centro. En ese caso, invitan a contactar para evaluar y tener en cuenta dichas capacidades.

Todos los aspirantes seleccionados deberán pasar seis meses de formación en la sede del CNI, en Madrid, aunque no es un requisito vivir en la capital.

Perfiles buscados

Los perfiles que más se demandan en el CNI se dividen en las especialidades de Inteligencia, Operativa, TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), Seguridad, Traductores e Intérpretes y Servicios corporativos. Las funciones que se describen en la web para cada campo son las siguientes:

Inteligencia : La especialidad de Inteligencia engloba los puestos de trabajo cuya misión principal es obtener, evaluar e interpretar la información necesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España . También prevenir y detectar las amenazas contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía e integridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población.

: La especialidad de Inteligencia engloba los puestos de trabajo cuya misión principal es obtener, evaluar e interpretar la información necesaria para . También prevenir y detectar las amenazas contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía e integridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. Operativa : Los puestos de trabajo que engloba esta especialidad se encargan de obtener información a través de actividades que requieran medios, procedimientos o técnicas de carácter operativo.

: Los puestos de trabajo que engloba esta especialidad se encargan de a través de actividades que requieran medios, procedimientos o técnicas de carácter operativo. TIC : Agrupa los puestos responsables de proporcionar los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones necesarios para el funcionamiento de todos los procesos y también para garantizar la seguridad de los sistemas. Estos puestos están relacionados con la investigación, el diseño, la planificación, el desarrollo, la administración, la implantación, el mantenimiento y la regulación normativa de dichos sistemas.

: Agrupa los puestos responsables de de tecnologías de la información y comunicaciones y también para garantizar la seguridad de los sistemas. Estos puestos están relacionados con la investigación, el diseño, la planificación, el desarrollo, la administración, la implantación, el mantenimiento y la regulación normativa de dichos sistemas. Seguridad : Puestos encargados de garantizar la seguridad y la protección de las instalaciones, las personas, los materiales y la información del Centro . El cometido de estos profesionales es prevenir y neutralizar cualquier amenaza interna o externa contra el Centro.

: Puestos encargados de garantizar la . El cometido de estos profesionales es Traductores e intérpretes : Los especialistas en idiomas se encargan de traducir e interpretar las lenguas que son de interés informativo para el CNI. Debido a la gran variedad de temas de interés, el número de idiomas con los que se trabaja es muy amplio. También deben cuidar la corrección del español en los documentos que redacta el CNI .

: Los especialistas en idiomas se encargan de Debido a la gran variedad de temas de interés, el número de idiomas con los que se trabaja es muy amplio. También deben . Servicios corporativos: Son puestos en organismos de apoyo para el funcionamiento de la actividad del CNI, como especialistas de los ámbitos de infraestructuras, jurídico, de administración, financiero o sanitario.

Todos los niveles académicos

El CNI ofrece puestos en las categorías A1 y A2, en las que se requiere un título superior (es decir, grado universitario o equivalentes), C1, que exige un título en Bachillerato o Técnico, y C2, en el que úncamente hace falta poseer el título de graduado en ESO o Técnico auxiliar.