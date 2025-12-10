La IA coge fuerza en las redacciones periodísticas con la ética y la supervisión humana como retos pendientes

La Marina de València se erige en el epicentro tecnológico y foco neurálgico de los medios de comunicación gracias al 'I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo', un evento de alto nivel organizado por la aceleradora corporativa, Innsomnia Business Accelerator. Un evento que dio comienzo con una primera jornada centrada en la importancia de la innovación en un sector como el periodístico en constante evolución y que, ahora, con la irrupción fulgurante de la inteligencia artificial enfrenta importantes retos de cara al futuro.

"Os va el futuro en ello"

Tal y como ha explicado el cofundador y CEO de Innsomnia Business Accelerator, Rafael Navarro, en el discurso de apertura, "queremos que se ponga el foco en la digitalización de los medios de comunicación, en la inevitable transformación de los procesos de producción y los modelos de negocio de la prensa, como en el resto de sectores". "Es tan importante que los periodistas apoyéis en su trabajo a los responsables de innovación y digitalización. Y que entre todos impliquéis a la dirección y al resto de departamentos de vuestras empresas, sean públicas o privadas. Porque os va el futuro en ello”, ha alertado el dirigente como un punto de partida tras el que se han sucedido los debates y los espacios para la reflexión.

Con esa IA en el foco, David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft España, ha detallado los proyectos y planes de la compañía norteamericana para el sector de los medios de comunicación, destacando la importancia de usar la IA en favor de la productividad. "Nunca vimos una tecnología que haya evolucionado tan rápido", ha señalado, para a continuación apuntar que “no se me ocurre en los medios de comunicación un proceso donde no pueda actuar hoy en día la IA”. Asimismo, ha vaticinado que “va a provocar cambios en cuanto al estilo”. Herramientas como ‘Copilot’ se ponen al servicio del periodismo.

Una de las conferencias dentro de la primera jornada del Foro de la IA celebrado en València. / Levante-EMV

También ha despertado gran interés la ponencia sobre la herramienta Xalok Assistant, desarrollada por Hiberus Media Labs, especialmente pensada para el sector de los medios, que se han encargado de presentar Belén Jódar y David Sancha. Esta herramienta, según han descrito, está pensada para ayudar tanto a periodistas como a editores de medios a mejorar y adaptar los contenidos según sus necesidades y según los objetivos en relación con la audiencia. La IA cobra protagonismo en las funciones asociadas a esta herramienta. Y todo “respetando el flujo de la redacción”.

Retos y amenazas

Sin embargo, como toda buena jornada de debate, también ha habido tiempo para abordar los retos y amenazas que supone la IA para el sector de los medios de comunicación. Aunque este tema ha aparecido en diversas ponencias, lo ha abordado con especial detalle Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Lauria ha matizado que “la IA es un tsunami, porque produce e interpreta”. Sobre las amenazas ha aludido a que “la capacidad de generar contenidos falsos es ilimitada y si no actuamos pronto, la brecha informativa se ampliará”. En cuanto a las oportunidades, el escalado de soluciones, la investigación y el análisis son clave. Y ha abogado por un acuerdo global en el sector para garantizar la ética en el uso de la IA.

Pero sí por algo ha destacado la jornada por los distintos debates en los que han participado representantes de medios y corporaciones como EFE, ABC, RTVE, PRISA, Grupo Godó o El Español. En ellas ha participado David Guardado, Product Manager en la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, quien ha analizado como poner en valor la IA en los medios de comunicación. A través de una comparativa con otro sector como el de la movilidad, el dirigente ha destacado que “Prensa Ibérica no tiene vehículo autónomo, tiene asistentes. El piloto es el periodista” y ha remarcado que existe una adaptación de estrategias para que cada cabecera del grupo -entre ellas, este diario- pueda utilizar la IA de manera flexible según sus necesidades.