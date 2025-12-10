La nueva pareja de Quique Sánchez Flores

Quique Sánchez Flores, según la revista 'Lecturas', estaría ilusionado con la modelo Blanca Romero. La modelo ha sido vista en la noche madrileña junto al exentrenador del Valencia CF. La cita con el hijo de Carmen Flores, según la revista, comenzó con una cena para dos en el exclusivo restaurante 'Chez Madrid', continuó con un paseo por el centro de la ciudad en el que derrocharon complicidad y sonrisas, y terminó en un tablao flamenco en el que coincidieron con José Antonio Canales Rivera, primo del exmarido de Blanca, Cayetano Rivera.

Quique, a sus 60 años se ha casado y divorciado en 2 ocasiones, tiene 4 hijos, y tras su retirada como jugador de fútbol ha entrenado a equipos como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, o el Getafe.