La nueva pareja de Quique Sánchez Flores
Quique Sánchez Flores, según la revista 'Lecturas', estaría ilusionado con la modelo Blanca Romero. La modelo ha sido vista en la noche madrileña junto al exentrenador del Valencia CF. La cita con el hijo de Carmen Flores, según la revista, comenzó con una cena para dos en el exclusivo restaurante 'Chez Madrid', continuó con un paseo por el centro de la ciudad en el que derrocharon complicidad y sonrisas, y terminó en un tablao flamenco en el que coincidieron con José Antonio Canales Rivera, primo del exmarido de Blanca, Cayetano Rivera.
Quique, a sus 60 años se ha casado y divorciado en 2 ocasiones, tiene 4 hijos, y tras su retirada como jugador de fútbol ha entrenado a equipos como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, o el Getafe.
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- València se corta la lengua