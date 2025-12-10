La venta de mascarillas en las farmacias sube hasta un 500 % por el vertiginoso avance de la gripe

El empuje de la gripe ha disparado la venta de mascarillas y antigripales en los últimos días en las farmacias, según los datos facilitados este miércoles por la consultora IQVIA a El Periódico de Catalunya con comunidades como Aragón donde se ha registrado un incremento de hasta el 500%. Según datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, la demanda acumulada de mascarillas, a nivel nacional, en las farmacias comunitarias ha crecido un 385% en las últimas dos semanas.

Si se barajan los datos de IQVIA, de la semana del 24 al 30 de noviembre, en comparación con la del 17 al 23 de noviembre, en comunidades como Aragón, se ha registrado un incremento del 500% pasando de despacharse 4.084 unidades a 25.226. Asturias, con un incremento del 120%; Cataluña (del 99%), Madrid (94%), Extremadura (82%) o Murcia (79%), son otras de las regiones donde los farmacéuticos no han dado abasto despachando mascarillas.

En total, en España, en ese arco temporal, las farmacias han registrado un 'boom' que ha ido creciendo sin parar. En la semana del 17 al 23 de noviembre se vendieron en España 182.739 mascarillas. En la siguiente, ya en plena epidemia de gripe, con varias comunidades y sociedades científicas recomendando el uso de mascarillas, fueron un total de 315.123 unidades. El porcentaje de incremento a nivel nacional, en ese tiempo, fue del 72%, indican fuentes de la consultora.

Mascarilla obligatoria

La temporada de gripe ha comenzado con una intensidad superior a la registrada el año pasado y la rápida expansión del virus ha llevado a diversas comunidades autónomas a recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y espacios cerrados, e incluso a instaurar su obligatoriedad en regiones como Murcia y Cataluña, algo que ya se está reflejando directamente en las farmacias comunitarias, indican.

Este adelanto de la circulación gripal está relacionado con la variante K de la gripe A, que presenta una transmisión más rápida que las cepas predominantes de temporadas anteriores. Y, aunque no provoca cuadros más graves, sí incorpora mutaciones en la hemaglutinina que permiten evadir parcialmente la inmunidad previa, facilitando un aumento precoz y más amplio de contagios, recuerda Cofares.

Test de antígenos

Con los datos del Observatorio Cofares, también se registra un aumento del 150% en la demanda de test de antígenos, incluidos los combinados que permiten diagnosticar el SARS-CoV-2, el virus de la gripe A y el virus de la gripe B. Asimismo, los productos destinados al alivio de síntomas de gripes y resfriados han experimentado un repunte del 47%.

En el caso de los antigripales, esta vez con información de IQVIA, a nivel nacional, en las dos últimas semanas de noviembre, de venderse 727.853 cajas en la semana del 17 al 23 de ese mes, se ha pasado a despacharse 887.531 en la última semana de noviembre.

En las últimas dos semanas, los artículos indicados para la tos han registrado un crecimiento del 41%, mientras que los destinados al cuidado de la garganta han aumentado un 21% y los descongestivos nasales han experimentado una subida del 10%. Estos datos, indica la cooperativa de distribución farmacéutica, consolidan la tendencia al alza de los productos orientados al alivio de los síntomas respiratorios, habitual en periodos de elevada incidencia vírica.