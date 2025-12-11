Barcelona participa en un proyecto internacional para secuenciar el genoma de la peste porcina y entender cómo el virus se extiende

Un equipo de investigadores de Barcelona se prepara para realizar un estudio genético sin precedentes del genoma del virus de la peste porcina africana y entender por qué algunos animales son más susceptibles que otros de sufrir los efectos de este patógeno. "De forma completamente casual", mientras Cataluña vive un brote de esta enfermedad, el Centro de Regulación Genómica (CRG) anuncia que se ha incorporado a un nuevo consorcio europeo que investigará los mecanismos biológicos que permiten a algunas especies sobrevivir a esta enfermedad. Según explican desde la entidad, el proyecto no guarda relación directa con la actual crisis pero que, aún así, responde a la necesidad patente de "contar con un conocimiento científico más profundo y con mejores estrategias de prevención" frente a este virus.

El proyecto forma parte del programa de investigación Horizonte Europa y se pondrá en marcha oficialmente la semana que viene. La iniciativa reúne a grupos punteros en salud animal, inmunología, virología y genómica de todo el continente con el objetivo de "identificar, comparar y secuenciar los factores que explican la resistencia natural de algunos animales" y "traducir ese conocimiento en soluciones que permitan proteger a los cerdos domésticos". "La detección reciente de la peste porcina africana cerca de Barcelona es un recordatorio contundente de que este virus siempre está a nuestras puertas. Entender por qué algunos suidos salvajes pueden portar el virus sin enfermar es esencial si queremos prevenir futuros brotes, proteger la biodiversidad local y salvaguardar la ganadería", afirma el Cedric Notredame, investigador del CRG.

"Entender por qué algunos suidos salvajes pueden portar el virus sin enfermar es esencial si queremos prevenir futuros brotes, proteger la biodiversidad local y salvaguardar la ganadería" Cedric Notredame

Según ha podido saber este diario, en Barcelona se llevarán a cabo los análisis computacionales de este proyecto con información recopilada por otros centros europeos. El estudio no tendrá relación directa ni con los casos detectados en Cataluña ni se utilizarán muestras recopiladas durante la investigación de este brote. El equipo de Notredame se centrará en el uso de plataformas de análisis de alto rendimiento, así como herramientas desarrolladas en el propio centro, para identificar los genes, rutas moleculares y patrones evolutivos que por qué algunos animales sucumben a la enfermedad y otros resisten. Se trata, en la práctica, de un minucioso trabajo de análisis de millones de datos genéticos sobre este patógeno.

Un virus que desafía a la ciencia

La peste porcina africana es uno de los virus más complejos que circulan en la fauna y la ganadería. Se trata de un patógeno de ADN de gran tamaño que infecta principalmente a los macrófagos, células clave del sistema inmunitario. Su capacidad para desactivar las defensas del animal lo convierte en un enemigo difícil de contener y, a diferencia de otras enfermedades porcinas, todavía no existe vacuna eficaz para esquivar esta enfermedad. Este fenómeno plantea la importancia de estudiar a los animales que sí muestran resistencia natura como es el caso de poblaciones africanas de suidos salvajes que, según demuestran estudios anteriores, pueden infectarse y mantener el virus sin desarrollar síntomas graves.

El estudio podría abrir la puerta a nuevas estrategias de protección frente al virus, desde programas de cría selectiva hasta dianas para futuras vacunas

Según explican los impulsores de este programa, comprender qué genes se activan, qué mecanismos antivirales se ponen en marcha o qué rutas inmunitarias bloquean la replicación del virus en algunos animales podría abrir la puerta a nuevas estrategias de protección, desde programas de cría selectiva hasta dianas para futuras vacunas. Para ello, el proyecto utilizará células madre pluripotentes tanto de cerdos domésticos como de sus equivalentes salvajes africanos para recrear así las primeras fases de la infección sin necesidad de emplear animales vivos. Con este sistema, los investigadores podrán comparar cómo el virus infecta cada tipo de organismo, qué genes inmunitarios se activan y con qué intensidad y qué factores determinan si la infección queda controlada o si progresa rápidamente.