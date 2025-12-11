Montesol, premiada por 60 años de artesanía pastelera

La histórica pastelería Montesol recibió el Premi Junta Municipal Russafa 2025 a su trayectoria. Su responsable Ángel Ferrer, maestro pastelero que capitanea los designios de este clásico que creó la familia Ferrer en 1966, recogió el galardón de manos de la concejala de Turismo del Ajuntament de València, Paula Llobet, y se mostró muy agradecido por este reconocimiento al comercio local.

La pastelería, ubicada en la calle Escultor José Capuz del barrio de Montolivete, es conocida por realizar uno de los mejores roscones de reyes de València y sus milhojas tan particulares. Su padre, Ángel Ferrer, fue el creador de Montesol, maestro pastelero que aprendió en el horno de la calle Burriana, de nombre La Turolense, y completó su formación en el horno de la calle Ermita hasta abrir su propio local con el nombre heredado de los antiguos cines del barrio.

Estos premios son un reconocimiento a quienes construyen el barrio. Cada año, la Junta Municipal Russafa celebra a las personas, asociaciones y comercios que fortalecen el tejido social y cultural del distrito. De esta forma, este acto es una oportunidad para agradecer el compromiso, la creatividad y la generosidad de quienes hacen posible la convivencia en la ciudad.