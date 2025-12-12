La compra de Warner por Netflix: ¿cómo afectará a los clientes de las plataformas?

El terremoto en el sector audiovisual mundial ha sorprendido al público en plena temporada navideña y sus consecuencias todavía son d ixifícilmente previsibles. El acuerdo alcanzado entre Netflix y el consejo de Warner Bross para comprar la compañía ha sido la noticia de la semana. El pasado 5 de diciembre la plataforma de video bajo demanda emitía un comunicado anunciado la compra de todas las áreas de negocio de Warner, incluido también HBO.

La adquisión por parte de Netflix del gigante cinematrográfico dueño de títulos y derechos tan destacados en la industria como Marvel o Harry Potter daría a Netflix una ventaja frente al resto de competencia. En total, y a falta del visto bueno por parte de las agencias que velan por la competencia en EE UU, el acuerdo incluiría un desembolso total de 83.000 millones de dólares. Sin embargo, en apenas 48 horas y con las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la mesa, Paramount lanzaba una OPA hostil sobre el accionariado de Warner para hacerse con la compañía antes de que se hiciera efeectiva la compra por parte de Netflix. De salir adelante, la adquisición del accionariado de Warner por parte de Paramount tendría un coste de 108.400 millones de dólares.

Sea como sea, el futuro de Warner está sellado. Acabará absorbido o formando parte de Netflix, Paramount o, quién sabe, si de un tercer candidato como Apple. Pero qué consecuencias tendrá esto no solo para la industria sino para los clientes de cada una de las plataformas.

La primera en ponerse en contacto con sus clientes para explicar los detalles de la operación ha sido Netflix. Desde que se hiciera pública la noticia, la compañía emitió un correo electrónico a toda su cartera de clientes (más de 300 millones) informando del acuerdo y de la próxima adquisición de Warner y HBO. Como parte del mensaje, la compañía de 'streaming' hacía hincapié en que a su servicio de entretenimiento "se sumarán las populares historias de Warner Bros., lo que nos permitirá crear un catálogo único que reunirá algunas de las franquicias más queridas, como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Juego de tronos y el Universo DC con éxitos propios".

¿Cómo va a afectar a los clientes?

Por el momento, no habrá ningún cambio. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, hasta que, según la compañía, se complete la adquisicón. Tampoco ha transcendido cambios en la condiciones del servicio y el precio de las mensualidades.

Todo apunta a que, de completarse la operación, ambas plataformas (HBO y Netflix) podrían acabar operando de manera independiente durante algúnt tiempo pese a poder compartir títulos.