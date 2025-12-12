De 100 a 142 euros: el precio añadido al dueño de Ryanair en un restaurante por extras como "asiento prioritario" o "más espacio para las piernas"

El presidente y fundador de la aerolínea Ryanair, Michael O’Leary, se llevó una sorpresa al ver la cuenta que tenía que pagar en un restaurante en Irlanda.

Cuando terminó de comer, O’Leary observó que en la cuenta aparecían unos gastos extra, además de los platos que había pedido.

Gastos extra

Todo ocurrió en el restaurante Luvida, ubicado en la ciudad de Navan (Irlanda) a tan solo 50 kilómetros de Dublín.

El CEO de Ryanair pidió gambas rebozadas, lubina, una tostada de champiñones y un vino Pinot Grigio para acompañar. La sorpresa llegó cuando O'Leary observó que el precio de la cena rondaba los 100 euros, pero la cuenta ascendía hasta los 142.

En el tique le cobraron 19,95 euros por haber disfrutado de "una zona más tranquila”, 7,95 por “más espacio para las piernas” y 9,95 por “un asiento prioritario”.

Se trata de una broma que le gastó el restaurante, haciendo referencia a los cargos adicionales que ofrece su aerolínea por estos privilegios.

Reacción de O’Leary y las redes sociales

La broma se ha dado a conocer gracias a que el propio restaurante lo compartió en redes sociales. En una publicación en la cuenta de Facebook de Luvida, se puede ver el recibo con los gastos extras que ha desatado la risa de los usuarios.

“¿Hubo algún retraso en su cena?” o “¿No le vendiste ninguna tarjeta rasca y gana?”, han comentado diferentes usuarios en la publicación, continuando la broma del restaurante.

La historia se quedó en una divertida anécdota, y el empresario no tuvo que pagar por estos gastos, aunque él sí los acostumbra a cobrar en su aerolínea. En ningún momento se mostró molesto, se tomó la broma con humor e incluso se hizo fotos con algunos de los trabajadores.