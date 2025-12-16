Muere la pantera Mamba del Bioparc, donde ha vivido desde 2008

La pantera Mamba, la hembra de leopardo negro que vivía en Bioparc Valencia desde 2008 en el grupo de conservación internacional de esta especie, ha fallecido por insuficiencia renal a su muy avanzada edad, 20 años.

Mamba llegó desde el Zoo de Pont Scorff (Francia) a Bioparc Valencia con 2 años y ya había superado los 20, por lo que en Bioparc ha podido crecer y desarrollarse, según un comunicado del zoológico.

Gracias a la estrecha vigilancia del equipo de cuidado animal y las revisiones veterinarias se detectó la presencia de un tumor maligno, lo que motivó dos intervenciones quirúrgicas que consiguieron extirparlo con éxito y salvarla de la degeneración que hubiera sufrido.

En los últimos tuvo un progresivo deterioro debido a las secuelas y, al ser un animal geriátrico, como ocurre en muchos otros felinos, la insuficiencia renal comenzó a provocarle un evidente desgaste físico sin posibilidad de mejora, por lo que hubo que tomar la decisión de practicarle una eutanasia.

Mamba estaba integrada en el grupo internacional de conservación (EEP) del leopardo (Panthera pardus kotiya), que trata de garantizar la supervivencia de esta imponente especie, según las fuentes, que destacan que ha gozado de una gran calidad de vida y ha superado ampliamente las expectativas de esta especie situadas en estado silvestre en torno a 10-12 años.

Las panteras negras, en contra de las creencias populares, son leopardos. Su pelaje negro se debe a una mutación genética conocida como melanismo y pese a esta apariencia, bajo el reflejo del sol, se pueden observar las manchas características de esta especie.

Incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sufre un apabullante descenso de población, con datos tan trágicos como un 30 % en los últimos 23 años y ha desaparecido en 26 países en los que se encontraba.