El Parlamento gallego aprueba una ley pionera en España que prohíbe las bebidas energéticas a menores

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes el proyecto de ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas; una ley pionera en España que equipara los vapeadores y las bebidas energéticas con el tabaco y el alcohol, por lo que prohíbe su consumo entre los más jóvenes.

Esta nueva norma es la última a la que el Parlamento de Galicia ha dado luz verde en este año 2025 y ha prosperado con los votos favorables de la mayoría del PPdeG, la abstención del PSdeG y el rechazo del BNG; que ha sido el partido más crítico con esta regulación debido a su "poca concreción" y su carácter "punitivo".

"Esto no soluciona nada a los menores, no aporta alternativas; se trata de medidas que no van a poder implementarse", ha afirmado la diputada del BNG Montse Prado durante el debate y votación del dictamen de esta ley, a la que tanto PSdeG como el BNG han presentado enmiendas que han sido finalmente rechazadas.

Por su parte, la diputada del PSdeG Elena Espinosa ha señalado que es "evidente" que el PPdeG no tiene ninguna intención de aprobar esta norma de "forma consensuada", sino imponiendo "su criterio" y "sin escuchar a la oposición".

No obstante, ha afirmado que aunque la ley corre el riesgo de convertirse en "simple propaganda" y en su forma actual "carece de efectividad y no da cumplimiento a sus objetivos", los socialistas "no van a votar en contra" porque creen "en sus principios" y en la regulación de esta materia.

La ley tiene por objeto regular, en el marco de las competencias que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene atribuidas estatutariamente, las actuaciones e iniciativas que se realicen en el ámbito de la protección de la salud de las personas menores, así como para la prevención de conductas adictivas.

Así, Galicia se convierte en la primera Administración en tener una norma propia que abarca todos los riesgos de comportamiento para los menores de edad, incluidas adicciones con sustancias -como bebidas energéticas o vapeadores- pero también sin sustancias, ya que apuesta por la promoción de un uso seguro de videojuegos, de las redes sociales, de las tecnologías digitales o de las apuestas online.

Se trata de una norma que, tal y como ha defendido la diputada del PPdeG Encarnación Amigo "tiene un enfoque integral y transversal" y se basa en "la evidencia científica", concretamente en resultados de la encuesta nacional Estudies elaborada por el Ministerio de Sanidad entre estudiantes de Secundaria.

La ley también "intensifica la lucha" contra el botellón, que pasará a ser sancionado por la Xunta en lugar de los ayuntamientos y amplía la prohibición de fumar en un radio de 50 metros del acceso a edificios públicos, escolares y sanitarios, y en las paradas de transporte y piscinas públicas.

"Estamos ante una ley que pone la prevención en el centro", ha afirmado la diputada del PPdeG Encarnación Amigo, que ha defendido una normativa que ha tildado de "imprescindible" y que todos "tienen que asumir con responsabilidad", puesto que se trata de menores de edad.

La diputada popular ha asegurado que la norma combina "prevención, educación, regulación y protección" y ha recordado que "las personas menores tienen derecho a crecer en entornos seguros y saludables", ya que se trata de "un mandato constitucional".

No obstante, no lo ven así desde el BNG, que ha asegurado que la norma "criminaliza a la juventud" y no "resuelve sus problemas" relacionados con las adicciones y los nuevos patrones de conducta de los menores; y además "traslada las competencias a los ayuntamientos", un nuevo ejemplo de "la Xunta invita y el resto paga".

Por su parte, la socialista Elena Espinosa ha incidido en el "poco diálogo" de la nueva ley y en su "falta de eficacia".