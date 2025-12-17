Así será el vestido de Pedroche en Nochevieja: sorpresa, riesgo y un look "histórico"

El vestido de Cristina Pedroche se ha consolidado como uno de los grandes reclamos mediáticos de la Nochevieja televisiva en España. Año tras año, su estilismo para las Campanadas se presenta como un acontecimiento en sí mismo: se construye desde el secretismo, se alimenta con avances medidos y culmina con una revelación en directo que concentra titulares, conversación social y tendencia inmediata en redes.

La expectativa se explica, además, por el carácter performativo de la propuesta. No suele tratarse solo de moda, sino de una puesta en escena con concepto -a menudo vinculada a un mensaje o a una intención estética- que divide opiniones y multiplica el debate. Esa combinación de sorpresa, riesgo y repercusión convierte el look en un elemento central de la retransmisión y en una seña de identidad de la presentadora.

Cristina Pedroche ya calienta motores para uno de los momentos más esperados de su año: las Campanadas que dará para Atresmedia. Este año, la retransmisión se emitirá de forma simultánea en todas las cadenas del grupo, más allá de Antena 3. Será su duodécima vez al frente y quiere convertirlo en un homenaje a esas 12 apariciones, en un guiño perfecto a las 12 campanadas y las 12 uvas. Así que, por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote conduciran una potente y novedosa retransmisión de las uvas televisivas, que podrá verse en Antena 3, laSexta y Atresplayer en simulcast.

"La Beyonce vallecana"

"Este año no van a ser unas Campanadas al uso. Va a ser como la Súper Bowl, el gran evento del año. Una retransmisión simultánea que se verá en todo el mundo. Va a ser a lo grande y lo haremos desde la terraza del año pasado. Voy a ser la Beyonce vallecana y por supuesto estaré con Alberto Chicote", contó Cristina Pedroche. Pedroche ya apuntó además que ya tiene traje de este año: "Está más que preparando, aunque siempre hay detalles que rematar. Y la idea del discurso y el mensaje que quiero lanzar, ya está en mi cabeza".

La revista ¡HOLA! ha conversado con Óscar Lozano y Carolina Moreno, el peluquero y la maquilladora encargados de preparar a Cristina Pedroche para la noche de las Campanadas. Ambos mantienen el hermetismo sobre el estilismo, aunque dejan entrever que el look de este año vuelve a apoyarse en un concepto muy trabajado y con intención artística.

"El secreto mejor guardado"

En el caso del cabello, Lozano solo ofrece "pinceladas" y evita revelar detalles del conjunto: "El look textil es el secreto mejor guardado y sigue explorando límites, pero te puedo adelantar pinceladas del look capilar: muy pulido, muy potente y con elementos que formarán parte del ajuar de este año, que es una declaración artística». El estilista insiste en que el peinado será clave para entender el resultado final: "Es importantísimo, sin el concepto capilar es imposible entender el "todo" y está destinado a que ella esté radiante y brille como cada año". También apunta a que el trabajo está prácticamente definido, a falta de remates: "Creo que estarán ultimando detalles porque este año lleva muchísimo trabajo, pero el peinado ya lo vimos hace semanas y está superubicado. Lo tengo clarísimo".

Moreno, por su parte, explica que el maquillaje se ha diseñado para acompañar y potenciar el mensaje del vestuario, con un enfoque más marcado que en ediciones anteriores: "Este año está totalmente pensado para acompañar y potenciar el concepto del vestido. Aunque no pueda dar muchos detalles, siempre intento reflejar su esencia y a la vez innovar. Lo que sí te puedo decir es que será más potente".

"La piel sigue siendo protagonista"

En ese sentido, la maquilladora añade que Pedroche tenía muy definida la sensación que quería transmitir en directo, y que el diseño se ha trabajado desde esa idea: "Cristina sabía perfectamente cómo quería sentirse esa noche". En esa línea, avanza que la piel volverá a ser protagonista: "La piel sigue siendo protagonista, porque es algo muy de ella, así que seguiré en la misma línea, pero siempre adaptándonos a las tendencias actuales".

Gran formato

Para su especial de fin de año de 2025 Atresmedia asegura que prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes, que se sumará a la expectación que cada año genera el vestido de Cristina Pedtoche.