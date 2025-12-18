Oferta especial Navidad: Consigue una suscripción por solo 25€ al año
Los lectores pueden suscribirse a Levante-EMV por 25€ y disfrutar de información local, reportajes y entrevistas exclusivas, además de pasatiempos y sorteos durante esta promoción navideña.
Olivia Díaz
En Levante-EMV queremos celebrar la Navidad con una promoción especial con la que estarás más y mejor informado.
Aprovecha ahora y hazte suscriptor de Levante-EMV con un 50% descuento desde hoy, 18 de diciembre al próximo 29 de diciembre y accede de manera ilimitada a todos nuestros contenidos premium.
Disfruta de la mejor información local, de grandes reportajes, de entrevistas exclusivas, de artículos de opinión de nuestras principales firmas... por un precio único. Por sólo 25€ (Precio habitual 49,99€) puedes hacerte suscriptor web de Levante-EMV y acceder desde cualquier dispositivo y sin límites a los contenidos exclusivos de nuestra edición digital.
Con esta opción además, tendrás acceso a todos los pasatiempos, sorteos y ventajas exclusivas que tenemos preparadas para una mejor experiencia.
También te ofrecemos la posibilidad de adquirir por sólo 85€ al año una suscripción digital, con la que además de poder leer sin límite los contenidos para suscriptores de la web y los suplementos, también podrás descargarte a diario la copia digital de nuestra edición impresa.
Las nuevas Newsletter semanales de Levante-EMV
Además en los últmos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados.
- Plaça Major: Los viernes, la opinión de la subdirectora Isabel Olmos con las noticias locales más relevantes
- La vida en breve: Cada viernes, la mirada aguda del subdirector Alfons Garcia sobre la actualidad política
- Fallas todo el año: Los miércoles, la actualidad fallera, contada por Moisés Domínguez
- La Vía Láctea: Todos los jueves, la actualidad y las novedades musicales de la mano de Voro Contreras
- La Newsletter del director: Cada sábado, con Joan-Carles Martí.
Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
Conseguirlo es muy fácil: sólo tienes que entrar a www.levante-emv.com y acceder a la promoción a través del botón "suscríbete" que encontrarás en la parte superior de la cabecera de la web. Desde ahí podrás iniciar el proceso de compra y beneficiarte de esta magnífica promoción.
