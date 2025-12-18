En Cerdanyola
Registran el laboratorio investigado por el origen de la peste porcina
Mossos y Guardia Civil informan de que la operación se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros"
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental), en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA).
Esta actuación fue ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, según informan los dos cuerpos policiales.
Mossos y Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Las lluvias ponen en alerta a la zona cero: Calles inundadas en Catarroja y más de 70 l/m2 en Massanassa
- Ardian compra la valenciana Fermax
- Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo
- La intensa lluvia inunda calles en Catarroja