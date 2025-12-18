Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 18 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 18 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 08, 12, 21, 23, 27 y 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1807401 premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Las lluvias ponen en alerta a la zona cero: Calles inundadas en Catarroja y más de 70 l/m2 en Massanassa
- Ardian compra la valenciana Fermax
- Directo: La zona cero de la dana, en alerta por lluvias e inundaciones
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo