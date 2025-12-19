Expertos de la ONU condenan el desalojo del B9 en Badalona y el "discurso estigmatizador" de las autoridades

Los relatores de la ONU para el derecho a la vivienda y en defensa de los migrantes han condenado este viernes el desalojo de unos 200 migrantes del antiguo instituto B9 de Badalona, que consideran "una grave violación" de las libertades fundamentales, y han advertido de que estuvo acompañado de un "discurso estigmatizador" por parte de las autoridades que consideran "inaceptable".

"Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada" y también puede constituir un "trato cruel, inhumano o degradante", han señalado en un comunicado el relator de la ONU para la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, y su homólogo para los migrantes, Gehad Madi.

El desalojo vino acompañado de declaraciones de cargos públicos "que describían a todos los que vivían en el B9 como una fuente de inseguridad en la zona y los tildaban de delincuentes o violentos, sin aportar pruebas que lo demostraran", aseguran los dos expertos de Naciones Unidas.

Asimismo, han instado por ello a cesar esta retórica, y han señalado que "los migrantes se enfrentan a múltiples dificultades a la hora de acceder a una vivienda adecuada y las autoridades públicas deben esforzarse por combatir la discriminación, no por alimentarla".

"Fallos estructurales" que requieren "respuesta urgente"

También subrayan que el suceso se produce en un contexto de "falta de vivienda y condiciones de vida inseguras e inadecuadas", que muestran "fallos estructurales" que requieren "una respuesta urgente basada en los derechos, y desde luego no en más desalojos".

"A pesar de la frecuencia de estas situaciones, el Ayuntamiento de Badalona mantiene una política de no ofrecer alternativas de vivienda a los afectados", lamentan los relatores, que también alertan de que muchos de los desalojados no tendrán más remedio que buscar refugio de nuevo en otros asentamientos informales o acampar al aire libre.